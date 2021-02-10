10.02.2021 - 15:37 |
İstiklal marşına şiiri - Yadigar Dayan Yılmaz
İstiklal marşı, Türk toplumunun bağımsızlık belgesidir. Türk kurtuluş savaşı destanının ardından kurulan genç cumhuriyetin milli marşı olmuştur. İstiklal marşına şiirinde de İstiklal marşının gösterdiği hedeflere bağlılık belirtilmektedir. İşte İstiklal marşına şiirinin sözleri.
İSTİKLAL MARŞINA
Korkmadım!
Sen ‘KORKMA’ dediğin günden beri korkmadım.
Ne al sancağımın sönmesinden,
Ne de tek dişi kalmış canavarın ulumasından.
Mıhlanıp kaldım yerimde
Seni her duyduğumda.
Başım dik, gözüm gökyüzünde.
Düşündüm bastığım yerlerdeki kefensiz yatanları.
Unutmadım!
Unutmam ben şehit oğluyum.
Dünyaları alsam da vermem
Bu vatanın tek bir taşını.
Kükremiş sel gibi taştım.
Mabetlere değmesin diye düşman eli
Siper ettim gövdemi;
Vuruldum…
Ay, hilaldi o gece.
Vuruldum!
Kanım toprağa aktı,
Bayrağıma renk oldum.
YADİGAR DAYAN YILMAZ