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    17.11.2020 - 14:31 |

    "Memleket isterim" şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı

    "Memleket isterim" Cumhuriyet dönemi edebiyatına hiçbir fikir akımına bağlı kalmayıp kendi tarzını oluşturarak damga vuran ve "35 yaş şairi" olarak tanınan Cahit Sıtkı Tarancı'nın sade ve anlaşılabilir bir dil ile kafasındaki memleket hayalini kaleme döktüğü şiirdir. Genelde şiirlerinden ölüm, umutsuzluk ve karamsar duyguları işleyen Cahit Sıtkı Tarancı, "Memleket isterim"de umut ve huzur temasını işlemiştir. İşte "Memleket isterim" şiirinin sözleri.

    "Memleket isterim" şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı

    "35 yaş şairi" Cahit Sıtkı Tarancının okurları tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen şiiri "Memleket isterim"

    MEMLEKET İSTERİM

     

    Memleket isterim

    Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

    Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

     

    Memleket isterim

    Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

    Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

     

    Memleket isterim

    Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

    Kış günü herkesin evi barkı olsun.

     

    Memleket isterim

    Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

    Olursa bir şikayet ölümden olsun.

    CAHİT SITKI TARANCI

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