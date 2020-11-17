17.11.2020 - 14:31 |
"Memleket isterim" şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı
"Memleket isterim" Cumhuriyet dönemi edebiyatına hiçbir fikir akımına bağlı kalmayıp kendi tarzını oluşturarak damga vuran ve "35 yaş şairi" olarak tanınan Cahit Sıtkı Tarancı'nın sade ve anlaşılabilir bir dil ile kafasındaki memleket hayalini kaleme döktüğü şiirdir. Genelde şiirlerinden ölüm, umutsuzluk ve karamsar duyguları işleyen Cahit Sıtkı Tarancı, "Memleket isterim"de umut ve huzur temasını işlemiştir. İşte "Memleket isterim" şiirinin sözleri.
"35 yaş şairi" Cahit Sıtkı Tarancının okurları tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen şiiri "Memleket isterim"
MEMLEKET İSTERİM
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
CAHİT SITKI TARANCI