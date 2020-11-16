16.11.2020 - 12:43 |
Merdiven Şiiri - Ahmet Haşim
Ahmet Haşim, "Merdiven" şiirinde doğrudan anlatım yerine dolaylı bir anlatımı tercih etmiştir. "Merdiven" şiiri incelendiğinde Ahmet Haşim'in okuyucuya hüzün duygusunu geçirmeye çalıştığı görülmektedir. Ahmet Haşim denildiğinde ilk akla gelen şiirlerden birisi olan "Merdiven" şiiri dil ve anlatım yönünden incelendiğinde de çok zengin bir özelliğe sahip olduğu görülür. İşte Ahmet Haşim'in "Merdiven" şiirinin sözleri.
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Haşim "Merdiven" şiiriyle okuyucuya hüzün ve karamsarlık duygularını anlatmaya çalışır. Şair sözcükleri adeta bir nota gibi kullanarak şiirine musiki bir hava katmıştır.
MERDİVEN
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer
Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
AHMET HAŞİM