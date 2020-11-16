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    16.11.2020 - 12:43 |

    Merdiven Şiiri - Ahmet Haşim

    Ahmet Haşim, "Merdiven" şiirinde doğrudan anlatım yerine dolaylı bir anlatımı tercih etmiştir. "Merdiven" şiiri incelendiğinde Ahmet Haşim'in okuyucuya hüzün duygusunu geçirmeye çalıştığı görülmektedir. Ahmet Haşim denildiğinde ilk akla gelen şiirlerden birisi olan "Merdiven" şiiri dil ve anlatım yönünden incelendiğinde de çok zengin bir özelliğe sahip olduğu görülür. İşte Ahmet Haşim'in "Merdiven" şiirinin sözleri.

    Merdiven Şiiri - Ahmet Haşim

    Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Haşim "Merdiven" şiiriyle okuyucuya hüzün ve karamsarlık duygularını anlatmaya çalışır. Şair sözcükleri adeta bir nota gibi kullanarak şiirine musiki bir hava katmıştır.

    MERDİVEN

    Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
    Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
    Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

    Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
    Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

    Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
    Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
    Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

    Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta
    Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

    AHMET HAŞİM

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