Merdiven Şiiri - Ahmet Haşim

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Haşim "Merdiven" şiiriyle okuyucuya hüzün ve karamsarlık duygularını anlatmaya çalışır. Şair sözcükleri adeta bir nota gibi kullanarak şiirine musiki bir hava katmıştır.

MERDİVEN

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

AHMET HAŞİM