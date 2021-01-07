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    07.01.2021 - 16:31 |

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum - Ümit Yaşar Oğuzcan

    Türk halkının kurtuluş mücadelesine önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, Türk edebiyatından pek çok şiir ve romana konu olmuştur. Ünlü şairlerimizden Ümit Yaşar Oğuzcan'da Mustafa Kemal'i düşünüyorum isimli şiirinde Atatürk'ü konu alır. Mustafa Kemal Atatürk , Ümit Yaşar Oğuzcan'ın aklından çıkmadığı gibi he daim Türk halkının hafızasında da baş köşede yerini korumaktadır. İşte Mustafa Kemal'i düşünüyorum şiirinin sözleri.

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum - Ümit Yaşar Oğuzcan

    MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
    Yeleleri alevden al bir ata binmiş
    Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
    Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
    Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
    Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
    Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
    Arkasından dağ dağ ordular geliyor
    Her askeri Mustafa Kemal gibi.

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
    Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
    Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere
    Al bir ata binmiş yalın kılıç
    Koşuyor zaferden zafere.

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
    Ölmemiş bir kasım sabahı!
    Yine bizimle beraber her yerde,
    Yaşıyor dört köşesinde vatanın
    Yaşıyor damar damar yüreklerde.

    Mustafa Kemal'i düşünüyorum,
    Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
    Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum
    Uykularıma giriyor her gece.
    Ellerinden öpüyorum.

    ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

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