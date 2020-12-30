30.12.2020 - 17:19 |
Nerdesin - Ahmet Kutsi Tecer
Cumhuriyet sonrası şiir geleneğinde yetişen Ahmet Kutsi Tecer bu şiirinde öte dünya, sonsuzluk ve bilinmezlik konularını başarılı bir şekilde işlemiştir. Şiirini metafizik tema üzerine kuran şair bu şiiriyle edebiyat dünyasında tanınırlığını arttırmıştır. İşte Ahmet Kutsi Tecer'in Neredesin isimli şiirinin sözleri.
NERDESİN
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: - Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.
Gün olur sürüyüp beni derbeder,
Bu ses rüzgarlara karışır gider.
Gün olur peşimden yürür beraber,
Ansızın haykırır bana: -Nerdesin?
Bütün sevgileri atıp içimden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben.
Elverir ki bir gün bana derinden,
Ta derinden bir gün bana ''Gel'' desin.
AHMET KUTSİ TECER