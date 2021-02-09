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    09.02.2021 - 16:53 |

    O Mavi gözlü bir devdi şiiri -Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Şairin en çok bilinen şiirlerinden biriside Mavi gözlü dev şiiridir. İşte Mavi gözlü dev şiirinin sözleri.

    O Mavi gözlü bir devdi şiiri -Nazım Hikmet Ran

    O MAVİ GÖZLÜ BİR DEVDİ

    O mavi gözlü bir devdi.
    Minnacık bir kadın sevdi.
    Kadının hayali minnacık bir evdi,
    bahçesinde ebruliii
    hanımeli
    açan bir ev.
    Bir dev gibi seviyordu dev.
    Ve elleri öyle büyük işler için
    hazırlanmıştı ki devin,
    yapamazdı yapısını,
    çalamazdı kapısını
    bahçesinde ebruliiii
    hanımeli
    açan evin.

    O mavi gözlü bir devdi.
    Minnacık bir kadın sevdi.
    Mini minnacıktı kadın.
    Rahata acıktı kadın
    yoruldu devin büyük yolunda.
    Ve elveda! deyip mavi gözlü deve,
    girdi zengin bir cücenin kolunda
    bahçesinde ebruliiii
    hanımeli
    açan eve.

    Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev,
    dev gibi sevgilere mezar bile olamaz:
    bahçesinde ebruliiiii
    hanımeli
    açan ev..

    NAZIM HİKMET RAN

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