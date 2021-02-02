02.02.2021 - 11:26 |
Oysa herkes öldürür sevdiğini şiiri - Oscar Wılde
Oscar Wılde'nin "Oysa herkes öldürür sevdiğini" isimli şiiri Türkiye'de en çok bilinen şiirlerin başında gelir. Bunun en büyük sebebi Türk televizyonlarında bir dönem izlenme rekorları kırmış olan bir dizide kullanılmış olmasıdır. Oysa herkes öldürür sevdiğini isimli şiir Türkiye'de usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in sesiyle bütünleşmiştir. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Karaeski karakteri şiirin tanınmasında önemli rol oynamıştır. İşte "Oysa herkes öldürür sevdiğini" şiirinin sözleri.
OYSA HERKES ÖLDÜRÜR SEVDİĞİNİ
Oysa herkes öldürür sevdiğini,
Kulak verin bu dediklerime,
Kimi bir bakışı ile yapar bunu,
Kimi dalkavukça sözler ile…
Kimi bir bakışıyla yapar bunu,
Kimi dalkavukça sözlerle.
Korkaklar öpücük ile öldürür...
Yürekliler kılıç darbeleriyle.
Kimi gençken öldürür sevdiğini
Kimi yaşlıyken.
Şehvetli ellerle boğar kimi
Kimi altından ellerle
Merhametli kişi bıçak kullanır
Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur
Kimi yeterince sevmez kimi fazla sever
Kimi satar; kimi de satın alır
Kimi gözyaşı döker öldürürken
Kimi kılı kıpırdamadan
Çünkü herkes öldürür sevdiğini
Ama herkes öldürdü diye ölmez.
OSCAR WILDE