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    02.02.2021 - 11:26 |

    Oysa herkes öldürür sevdiğini şiiri - Oscar Wılde

    Oscar Wılde'nin "Oysa herkes öldürür sevdiğini" isimli şiiri Türkiye'de en çok bilinen şiirlerin başında gelir. Bunun en büyük sebebi Türk televizyonlarında bir dönem izlenme rekorları kırmış olan bir dizide kullanılmış olmasıdır. Oysa herkes öldürür sevdiğini isimli şiir Türkiye'de usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in sesiyle bütünleşmiştir. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Karaeski karakteri şiirin tanınmasında önemli rol oynamıştır. İşte "Oysa herkes öldürür sevdiğini" şiirinin sözleri.

    Oysa herkes öldürür sevdiğini şiiri - Oscar Wılde

    OYSA HERKES ÖLDÜRÜR SEVDİĞİNİ

    Oysa herkes öldürür sevdiğini,

    Kulak verin bu dediklerime,

    Kimi bir bakışı ile yapar bunu,

    Kimi dalkavukça sözler ile…

    Kimi bir bakışıyla yapar bunu,

    Kimi dalkavukça sözlerle.

    Korkaklar öpücük ile  öldürür...

    Yürekliler kılıç darbeleriyle.

     

    Kimi gençken öldürür sevdiğini

    Kimi yaşlıyken.

    Şehvetli ellerle boğar kimi

    Kimi altından ellerle

    Merhametli kişi bıçak kullanır

    Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur

    Kimi yeterince sevmez kimi fazla sever

    Kimi satar; kimi de satın alır

    Kimi gözyaşı döker öldürürken

    Kimi kılı kıpırdamadan

    Çünkü herkes öldürür sevdiğini

    Ama herkes öldürdü diye ölmez.

    OSCAR WILDE 

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