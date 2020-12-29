BİST1.5490.85EURO9.100.08USD7.480.04ALTIN447.000.68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Sevi şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan
    ABONE OL
    29.12.2020 - 17:00 |

    Sevi şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan

    Türk edebiyatının sevilen isimlerinden biri olan Ümit Yaşar Oğuzcan, aşk temalı şiirleri ön plana çıkmıştır. Sevi isimli şiirinde de şair, bir kadına olan duygularını kaleme dökmüş ve şiiriyle seslendiği aşkına sen benim her şeyimsin, aldığım nefessin mesajı vermek istemiştir. İşte Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Sevi şiirinin sözleri.

    Sevi şiiri - Ümit Yaşar Oğuzcan

    SEVİ

    Ben senin en çok sesini sevdim
    Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi
    Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren
    Bana her zaman dost, her zaman sevgili

    Ben senin en çok ellerini sevdim
    Bir pınar serinliğinde, küçücük ve ak pak
    Nice güzellikler gördüm yeryüzünde
    En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak

    Ben senin en çok gözlerini sevdim
    Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil
    Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar
    Hiç biri gözlerin kadar anlamlı değil

    Ben senin en çok gülüşünü sevdim
    Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran
    Unutturur bana birden acıları, güçlükleri
    Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman

    Ben senin en çok davranışlarını sevdim
    Güçsüze merhametini, zalime direnişini
    Haksızlıklar, zorbalıklar karşısında
    Vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini

    Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim
    Tüm çocuklara kanat geren anneliğini
    Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada
    Sensin, her şeyin üstünde tutan sevgini

    Ben senin en çok bana yansımanı sevdim
    Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni
    Mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim
    Ben seni sevdim, ben seni sevdim, ben seni...

    ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kız çocuğunu istismar etti! Dehşete düşüren iddia

    Kız çocuğunu istismar etti! Dehşete düşüren iddia

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Sıradaki Haber