Sol yanım acıyor anne şiiri - Ayla Aydemir

SOL YANIM ACIYOR ANNE

Merhaba anne, yine ben geldim

Merak etme okuldan çıktım da geldim.

Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama,

Ali "okula gitmezsem annem çok kızar merak eder" demişti de onun için söylüyorum.

Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak,

sol elimde soğan dedirte dedirte

Öğretti sağımı solumu.

Ben biliyorum artık anne, sağım neresi solum neresi,

Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne…

Hani geçen geldiğimde, şuram acıyor, şuram işte demiştim de,

Bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne,

Bak şimdi söylüyorum.

Şuram işte sol yanım çok acıyor anne,

Hem de her gün acıyor anne, her gün…

Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü.

Elinden tutup okula getirdi.

Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi…

Bende ağladım… Ağladım işte utanmadım.

Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm dizim çok acıyor dedim.

Yalan söyledim anne,

Dizim acımıyordu ama, sol yanım çok acıyordu anne!

Bu gün bende saçım örülsün istedim.

Babam ördü ama onunki gibi olmadı.

Dantel yaka istedim, babam ben bilmem ki kızım dedi

Bari okula sen götür dedim.

Kızım iş dedi. Bende bana ne dedim ağladım.

Kızım ekmek dedi babam.

Sustum ama , okula giderken yine ağladım anne.

Ha bide sol yanım yine çok acıdı anne…

Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi.

Zeynep "annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş" dedi.

Babam hepsini birlikte yıkıyor,

babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne?

Of babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme.

Üzülmesin diye söylemiyorum ama,

Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor.

E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne.

Hava kararıyor, ben gideyim anne,

Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi?

Duyarsa kızmaz ama, çok üzülür biliyorum.

Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor!

izin verme anne, ne olur toprağına el sürdürme!

Eve gidince aklıma geliyor, bide bunun için ağlıyorum anne.

Bak kavanoz yanımda, toprağından bir avuç daha alayım.

Biliyor musun anne, her gelişimde aldığım topraklarını,

Şu kavanozda biriktirdim,

üzerine de resmini yapıştırıp baş ucuma koydum.

Her sabah onu öpüyor, kokluyorum.

Kimseye söyleme ama anne, bazen de konuşuyorum onunla.

Ne yapayım seni çok özlüyorum anne.

Ha unutmadan! Öğretmen yarın

anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi.

Ben babama yazdıracağım,

öğretmen anlarsa çok kızar ama, bana ne,

Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki, neyi nasıl anlatacağım anne,

Senin adın geçince, sol yanım acıyor anne, Hiçbir şey yutamıyorum.

Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne.

Ben gidiyorum anne, Toprağını öpeyim, sende rüyama gel beni öp,

Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince,

sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne

Sol yanım açıyor anne. İşte tam şurası,

Sol yanım… Çok acıyor anne.

Seni çok özledim, çok…anne…

AYLA AYDEMİR