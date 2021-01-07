Türkiyem şiiri - Dilaver Cebeci

TÜRKİYEM

Baş koymuşum Türkiye'min yoluna

Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,

Asırlardır kır atımı suladım.

Irmağının akışına ölürüm.

Deli sular, salkım-saçak söğütler,

Kışlada kumandan, asker öğütler,

Yaylalarda ata biner yiğitler,

Bozkurt gibi bakışına ölürüm.

Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem

Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem.

Pınarlardan su doldurur Eminem

Mavi boncuk takışına ölürüm.

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,

Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,

Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,

Heybelerin nakışına ölürüm.

DİLAVER CEBECİ