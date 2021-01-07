07.01.2021 - 15:30 |
Türkiyem şiiri - Dilaver Cebeci
Türkiyem şiiri sadece edebiyat severler tarafından değil toplumun her kesimi tarafından bilinen bir şiirdir. Dilaver Cebeci Türkiyem isimli şiirinde ülkesine olan sevgisini kaleme alır. Ülkesine olan sevgisini anlatırken şair ülkesinin geçmişini de dizlerinin arasında gizlemiştir. İşte Dilaver Cebeci'nin Türkiyem isimli şiirinin sözleri.
TÜRKİYEM
Baş koymuşum Türkiye'min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,
Asırlardır kır atımı suladım.
Irmağının akışına ölürüm.
Deli sular, salkım-saçak söğütler,
Kışlada kumandan, asker öğütler,
Yaylalarda ata biner yiğitler,
Bozkurt gibi bakışına ölürüm.
Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem.
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm.
Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm.
DİLAVER CEBECİ