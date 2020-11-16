Üçüncü Şahsın Şiiri - Atilla İlhan
Türk edebiyatının en çok bilinen şairlerinden biri olan Atilla İlhan'a ait "Üçüncü Şahsın Şiiri" adlı eser oldukça yalın bir dille okuyucuya duyguyu çok iyi aktarmayı başarmıştır. Atiila İlhan, şiirinde yalın bir dil kullanıyor olsa da görsel çağrışımlarla bu yalın anlatımı süslemektedir. İşte Atilla İlhan'ın "Üçüncü şahsın şiiri" isimli eserinin sözleri
Mavi ve İkinci yeni akımının önde gelen temsilcilerinden biri olan Atilla İlhan, birbirinden güzel birçok şiirle edebiyat okurlarının akıllarında yer etmiştir. "Üçüncü şahsın şiiri" şairin en çok sevilen şiirlerinden birisidir.
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ
Gözlerin gözlerime değince
felaketim olurdu ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince
hayırsızın biriydi fikrimce
ne vakit karşımda görsem
öldüreceğimden korkardım
felaketim olurdu ağlardım
Ne vakit Maçka\'dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu
ağaçlar kuş gibi gülerdi
bir rüzgar aklımı alırdı
sessizce bir cigara yakardın
parmaklarımın ucunu yakardın
kirpiklerini eğerdin bakardın
üşürdüm içim ürperirdi
felaketim olurdu ağlardım
Akşamlar bir roman gibi biterdi
jezabel kan içinde yatardı
limandan bir gemi giderdi
sen kalkıp ona giderdin
benzin mum gibi giderdin
sabaha kadar kalırdın
hayırsızın biriydi fikrimce
güldü mü cenazeye benzerdi
hele seni kollarına aldı mı
felaketim olurdu ağlardım
ATİLLA İLHAN