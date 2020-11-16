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    16.11.2020 - 15:21 |

    Üçüncü Şahsın Şiiri - Atilla İlhan

    Türk edebiyatının en çok bilinen şairlerinden biri olan Atilla İlhan'a ait "Üçüncü Şahsın Şiiri" adlı eser oldukça yalın bir dille okuyucuya duyguyu çok iyi aktarmayı başarmıştır. Atiila İlhan, şiirinde yalın bir dil kullanıyor olsa da görsel çağrışımlarla bu yalın anlatımı süslemektedir. İşte Atilla İlhan'ın "Üçüncü şahsın şiiri" isimli eserinin sözleri

    Üçüncü Şahsın Şiiri - Atilla İlhan

    Mavi ve İkinci yeni akımının önde gelen temsilcilerinden biri olan Atilla İlhan, birbirinden güzel birçok şiirle edebiyat okurlarının akıllarında yer etmiştir. "Üçüncü şahsın şiiri" şairin en çok sevilen şiirlerinden birisidir.

    ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ

    Gözlerin gözlerime değince
    felaketim olurdu ağlardım
    beni sevmiyordun bilirdim
    bir sevdiğin vardı duyardım
    çöp gibi bir oğlan ipince
    hayırsızın biriydi fikrimce
    ne vakit karşımda görsem
    öldüreceğimden korkardım
    felaketim olurdu ağlardım

    Ne vakit Maçka\'dan geçsem
    limanda hep gemiler olurdu
    ağaçlar kuş gibi gülerdi
    bir rüzgar aklımı alırdı
    sessizce bir cigara yakardın
    parmaklarımın ucunu yakardın
    kirpiklerini eğerdin bakardın
    üşürdüm içim ürperirdi
    felaketim olurdu ağlardım

    Akşamlar bir roman gibi biterdi
    jezabel kan içinde yatardı
    limandan bir gemi giderdi
    sen kalkıp ona giderdin
    benzin mum gibi giderdin
    sabaha kadar kalırdın
    hayırsızın biriydi fikrimce
    güldü mü cenazeye benzerdi
    hele seni kollarına aldı mı
    felaketim olurdu ağlardım

    ATİLLA İLHAN

     

     

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