Üçüncü Şahsın Şiiri - Atilla İlhan

Mavi ve İkinci yeni akımının önde gelen temsilcilerinden biri olan Atilla İlhan, birbirinden güzel birçok şiirle edebiyat okurlarının akıllarında yer etmiştir. "Üçüncü şahsın şiiri" şairin en çok sevilen şiirlerinden birisidir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ

Gözlerin gözlerime değince

felaketim olurdu ağlardım

beni sevmiyordun bilirdim

bir sevdiğin vardı duyardım

çöp gibi bir oğlan ipince

hayırsızın biriydi fikrimce

ne vakit karşımda görsem

öldüreceğimden korkardım

felaketim olurdu ağlardım

Ne vakit Maçka\'dan geçsem

limanda hep gemiler olurdu

ağaçlar kuş gibi gülerdi

bir rüzgar aklımı alırdı

sessizce bir cigara yakardın

parmaklarımın ucunu yakardın

kirpiklerini eğerdin bakardın

üşürdüm içim ürperirdi

felaketim olurdu ağlardım

Akşamlar bir roman gibi biterdi

jezabel kan içinde yatardı

limandan bir gemi giderdi

sen kalkıp ona giderdin

benzin mum gibi giderdin

sabaha kadar kalırdın

hayırsızın biriydi fikrimce

güldü mü cenazeye benzerdi

hele seni kollarına aldı mı

felaketim olurdu ağlardım

ATİLLA İLHAN