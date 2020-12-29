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    29.12.2020 - 17:18 |

    Utansın şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    Türk edebiyatının tanınan isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, utansın isimli şiirinde hayata karşı giriştiği çabayı anlatır. Şair kendi üzerine düşen her şeyi yapmış olmanın verdiği rahatlıkla arzuladığı şeyin gerçekleşmemesine karşı isyan etmektedir. İşte Necip Fazıl Kısakürek'in Utansın isimli şiirinin sözleri.

    Utansın şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    UTANSIN

    Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
    Hedefe varmayan mızrak utansın!

    Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!
    Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

    Eski çınar şimdi Noel ağacı;
    Dallarda iğreti yaprak utansın!

    Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
    Onu sürdürmeyen çırak utansın!

    Ölümden ilerde varış dediğin,
    Geride ne varsa bırak utansın!

    Ey binbir tanede solmayan tek renk;
    Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

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