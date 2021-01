Yedi güzel adam şiiri - Cahit Zarifoğlu

YEDİ GÜZEL ADAM

Bu insanlar dev midir

Yatak görmemiş gövde midir



bir yara açar boyunlarında

Kolkola durup bağırdıklarında



- Yar kubanın olam

Dağlar önüme durmuş

Ki dağlanam



Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden

Durdular ite çakala karşı yarin kapısında



1.



Yedi adam biri bir gün

bir kan gördü

gereğini belledi

yari asla koynuna

Ayırmaz kanı yanından

Beyaz haberlerim var kardeşlerim

- Bir güzel ince gelin

Kabartır göğsünü toz duman içinde

gelinliği durur çıkartıp bıraktığı yerde

İçerlerden bir taşlı tarladan

Kaynayan nehrin gözünde

unutmuş gelin alınlığını

Avuçları sıcacık yumulu bedenine dayalı

Kalın bilekli badem topuklu

Seyirtir o ince gelin

g r e v l i'lere şifalar götürmek için



Beyaz haberlerim var kardeşlerim

- Gölgesiz meydanlara

aklı yağmalayanlar arasından

yayılırsa karanlık fısıltılar

ya da güzel dışlı yapay çiçekleri

Muhtemel bir genç kızın

Başına atılırsa



yedi adamdan biri

Bir gün bir kan göreni

Kabukları soyulmuş

Taze devrilmiş bir ağaç gibi

Çeker çıkarır kendi kadınlarından

Fırlar yataklarından tatlı uykudan

Çıplak yalın ve güzel adaleli

O er alarak

Seyirtir danseder gibi

- Önce sağlam olmalı arkam

O ince gelin

Berilir hemen ardında erin

1000 yıl durmadan en atmış bir çınar gibi



G i d i y o r dansöz gibi

Yere ve göğe açık avucunda o kan

O işlem onda güvercin ve sevap

Onlarda en ağrımalı yara

Ve yollanıyor o güvercin onlara

Güvercin değişiyor gittikçe ondan

Güvercin değişiyor vardıkça onlara

+ ve aman ne uzun sürüyor bir düşman öldürmek +



Yedi adam artık bir kan göreni

Varıyor dengede

Kuğu gibi sarkıyor onlara

akıyor onlara

şiirler söylüyor ve mısralarında

işlek çelik kümeleri

ve kalkıyor her bir ulaşmasında

iki yanında sülüs ve vav gibi

bir vuruşta öldüren elleri

-Karanfil serpercesine

Bir kez daha vurdum ya Allah diye açtığım yaralara



-Güzelin düşmanı güzel olur

güzelin yari güzel olur



O varıyor tüm meydanlara

Kanı okşayarak ve kabartarak



Kanı okşa ve kabart

Ve sonra sabah kahvaltısında

İçinden geçirmekle varsın sofrana

Çocuklarımızın ellerinde büyüyen gagalı şeylerin

Tanrının buyruğu ile ortaya çıkarttığı

Gürbüz bir yumurta



II.



Yedi adam biri bir gün

bir aşk gördü

gereğini belledi

ölüm girse koynuna

Ayırmaz aşkı yanından



Beyaz haberlerim oluşuyor kardeşlerim



Daha ne kadar saklanabilirdik seninle:

Yaylalardan nasıl geçtik

Çobanlara yetişemedik ama uzaktan

zahmetsiz ve hiç kimseye değil gibi konuşan ağızlardan

Ne bilge sözler dinledik

Sığındığımız

Ve içinde saçlarımız göle girmiş gibi ıslanan

O dev O kabul eden O izin veren mağaralar

Yine açık yine buyur'lu

çekildi üstümüzden. - Çalıların

Bilen duruşlarıyla karşılaşırdık koşuşurken gizlilere



Güneşi tez gördük dağlarda

Ormanın ay çiçeği gibi uyanan hayvanlarıyla

İlk iş gövdemizin acıktığını anlamak oldu

Gittik kokladık ekmeğimizi tarlalarda



O gün gezdim seni elllerimle



Söyledin: Geniş vuruyor yüreğin



Ülkeye tez giden ayaklarımla varıyorum

Kanım temizliği seven bir kola atılıyor durmadan

Yıkanmış güneşte yeni kurumuş çarşaflar gibi

Serin ve ürpertici gövden

Yaklaşmaktasın ve & çok yakınıma taşıdığım & güller

Sana canı gönülden aşık oldum meleğim

Kollarına gümüş bilezikler düşündüm

Dostlar buldukça onlara

Kalın kaşlarını övdüm



Güzeldin

Gövden gerilmiş devinmekteydi

Bir tobloda gibi her bakmaya değişen

Karanlık anlamlardan arınan yüzünle

Hakkı verilmiş

Zehirleri alınmış kazanlarda

Demirle birlikte çeliğe koşmaktaydın

Ve döllenmekteydin mengenelerle kucaklanarak



İşçi eğilir bükülür ve doğrulur

Köylü bükülür doğrulur eğilirken

İnsan iyi maden kuyumcuda



Güzeldin & Gövden

Yeni bir iklim gibi yayılmaktaydı karalara

Ağaçlar,kırlardaki hayvanlar kasabadaki insanlarca

İşte davetliydin

Acıktık bıçaklarına kanımızı gütmekteymişin gibi

Gelip acı sözlerin için

Bir çekmece koydun yaralarımıza



Ve ellerin uçuşan yapraklar gibi

Brden

Nasıl yalnız olduğumu anladım

Kimseler yoktu ikimizden başka birbirine bakan



Susuyor sessizce

Aşkla ilerliyorum

Milletim bileniyorum

Devirmeye



Devirmeye safrası beynimi üleşen

Elleri karımın üstünde birleşenleri



Bundan böyle yekinmeye hevesli yüreğim

& sanatsever halkımıza duyrulur &

Aklım eski izlerde şimdi

İz demek

Bir geniş

Bir kendine dönük bir en ileriye

Yol demek



Usulca kalkıp gidene: Dur

Ki çevrileceksin



Toydun cesurdun

Gençtin atıldıın

Bilmezdin atıldın

Kabuğu oydun oydun

Kabukta kaldın



Sis iner örter mermeri

ağacı binayı



Sis kalkar kalkmaz

Gürünür mermer

Ağaç ve dev



Bu adamlar dev midir

Yatak özlemez gövde midir

Gül açar boyunlarında

Kolkola durup bağırdıklarında

Bomba düşmüş gibi deprenir toprak

Konuştuklarında



- Yar kurbanın olam

dola yaşmağını bileğime

Ki düşmanı güzel vuram



Çekip mavzerler çıkardılar oyluk etlerinde

Durdular ite çakala karşı yarin kapısında



III



Yedi adam biri bir gün

bir yar gördü

gereğini belledi

yari asla koynuna

Ayırmaz yari yanından



Alev gerekli kentliye

Bu ısıtma devleri kentte

bir an önce inmeli oğlum

& bütün gün badem çırptım

üzümün tehini armudun çürüğünü ayıkladım

uykuya geç vardım

yatağın içine elimi daha yeni koydum

rahatıma doymadım ama..&



ÜMMETİ GÖZETMEM GEREKLİ

Ben seni beyaz haber ustası

Olasın DİYE boğmadım - DOĞURDUM



Beyaz haberlerim için hazır olun kardeşlerim



Anam su döküyor ellerime

Bedenim hızla kaçıyor

Gözlerime toprak atan uykudan

Suyu çarptıkça yüzüme ve gözlerim yalnız

Yanıyorlar



Yemi torbanın dibine gelince beygir

İri saman saplarının arasından

İri etli dudaklarına

Küçük zor bulunan arpaları topluyor



Bir parça daha yükselen

bir parça küçülen

Bir parça daha uzak duran yıldız

Beygir ve yanında duran semeri

Evin gerisinde yığınla odun - badem dalları

Ve kuru alıç kökleri

Ve ben o zaman bilmezdim halka

Ateş gerektiğini

Çalışır gün boyu kuru ağaçları devirir

Badem çırpar budardım yaban çalıları



Gün tepeme değsin öğleye durayım



Gün tepene değsin öğleye durasın

Kökleri hem derinleri hem sığları sarmış

Durmaksızın nimet devşiren

Ceviz ağacının altında.-

Öğleye durmayı

Hiç düşündüm mü ağaç neden hayvan değil:

Çünkü kan'dır hayvan

Damardır ağaç



O ceviz ağacının altında

Dallarına ve köklerine

Bir öz su damarı gibi bağlanarak

Onlar ve ağaçlar

Toprak ve kalbinden doyurduğu hayvanlar

İşitmişler bakın onlarla

Onlar ve yapraklar

geniş bir ağızla üfürülüyormuş gibi kımıldamaya başladılar



Onlar ve tüfeğimi doğrulttuğum kuşlar

Şimdi öldürme vaktim değil



Baaşıma omuzlarıma konun

Dudaklarımdan ve kalbimden dinleyin

& İşte bakın ekmek böyle tutulur &

Öğleye durarak bağlıyorum bu tepeleri

O tepelere



Eğlenme doğada - kentte bu gece ışıklar yanmadı

Damlardan

Çorba dumanı yükselmemekte

Yufka ekmeği

Toprak ve ağaç kokulu ellerimle

& İşte bakın ekmek böyle tutulur &

Şu en artist

Ve lokmayı taşıyan parmakların ucunda

Pıt pıt bir damar gibi atan

Yemin ve billah

Sıcak bulgur aşının kalbidir



Dedim çünkü kalk

Yoksa sütüm helal olamaz



Düşündüm sol kolları kesik insanların

Ne denli mahir olduklarını sağ kollarında



Beyaz haberlerim için toplanın kardeşlerim



- Adım Mustafa ve Niyazi ve Abdurrahman

Kafkas yaylalarında çadırlarımın

Sürülerimin ocak taşlarımın

İzleri vardır & doğup yürümeye başlayınca

Çıplak basmıştım toprağa &



Yine de ana'vazım duymasam hiç uyanmam

Bedenim öylesine yorgun babam öylesine ölü

Ölü gibi kımıldamıyor dedem

Sini belli kendi belli değil

Ne bir hak torunlarında ne yaşayan bir arzusu



Ellerim yumruk dizlerimin arasında(tam üç yüz yıl)

Etim etimin sızısını alsın diye



Kalk çünkü sabah yıldızı

Bir mızrak boyu yükseldi

+ iri ve zeki

uçları nemli bir göz gibi +



IV





Yedi adam biri bir gün

bir bela gördü

gereğini belledi

Yalvarsa evleri harap kadınlar

ve ağlayan bir kaç çocuk

Kamalar salınsa karnına

ayrılmaz belalı yanından



Haberime kulak asmayıp - Duymadık

Demeyesiniz kardeşlerim



Ülkem bugün

Yariyle buluşmuş gizlilerde

Tepeden tırnağa yeni yıkanmış

Ve örtüler içinde

Göz kapakları kale kapıları

Gibi örtülü

Yassı gözlü kabarık alınlı

Kalbine ve beline zengin

Düzgün bedenli bol saçlı erkekler gibi



Ülkem

Tepeden eteğe yıkanmak için

Aşıdan sonra paklanan

Ovalara yayılmış kadınlar

Evi uçsuz bir yol gibi bekleyen

Yavruya verilecek süt gibi

En sıcak yerinde bekleten



O kadınlar gibi ülkem



- Yürürüm bayırlarda

Gücüm ne merkezde tartmak için

Kulak verir

Dinlerim ağacı



Geçerken beton döşeli apartman kaykılı toprakta

Sesim nasıl etkili yoklamak için

Durdurur sorarım kentliyi

Ne haber böyle :

Nereye :



Bela üreten elim

Nasıl davranır belalar içinde

Sınamak için

Uzanır okşarım saçlarını ey yarim

Bakarım aşık ve hoyrat ellerime



Bir gün sapsarı kesildim

Öyle bir tabiat vardı ki gövdemde

İnsanları görmezdim bile yanımdan

Bir hava bulutu gibi geçerlerdi

İçimden

Gidip dağlara

Kafa tutmak gelirdi



Bir gün ben

İri ve kaslı gövdem

Sapsarı kesildim

Hali harap bir dev çıktı önüme

Gözlerini öyle açtı ki yüzüme ve ağlamış

Sonra söyleştik



Bu bir nöbet devriydi kardeşlerim



Bizimle aşkta olanların

Eline su döksünler

Çadırlarının önüne o küçücük

kilimleri sersinler



V



Yedi güzel adam

Biri bir gün bir dağ gördü

Gereğini belledi.

Ki o dağ

Ağaçsız ve yalnız

Gökle alıp veriyordu.

Rüzgarla ürperir gibi olurdu

Beygirin derisi nasıl ürperirse boydan boya

Dokununca.

Yılanla akreple kertenkele

Tavşan keklik kurtla

Onlarla

Hayvanlarla kımıldanırdıı



Dağ bu

Serpilmiş atılmış yer kapmış

başa kuruluş.Böbürlenmeden iri kendiliğinden koca



Dağ bu

Devir. söz gelsin. kervan devri

Eteğinde ipek yolu zencefil yolu

Kara ve beyaz yolu zenci. Develer

İçerek karınlarından tüylerinden geçirerek

Dağı yiyerek. söz gelsin. beslenirlerdi



Dağ bu

Devir kuş devri

Geçerdi kartal



İşte o kartal

Renksiz ısıvermeden

Ürkmeden ürkütmeden

Kendinden geçerek süzülür

Dikine batar dikine çıkar

Coştumu

Vurur kendini dağa - ölürdü parçalanarak



Dağ bu

Devir aslan devri

Yer yer toplaşarak

erkekli dişili

Sık sık oynaşarak



Devir insan devri

Geçti geçti

İnsan geçti

Et geçti kan geçti

Göz geçti

Gelenler

Yeni gelen yeniden sonradan gelen

Geçti geçti



Dağ bu

Yılanla kımıldanırdı

Yılanla kımıldanırdı



Yedi güzel adamdan biri

Bir gün bir dağ göreni

Durdu sevmeden bilmeden devinirken

Durdu durdu seyreyledi



Sordu :

dağ nicesin

günde mi gecede misin

geçmişte şimdide

yoksa gelecek bir düşte misiin



Dağ serpildi

Atıldı yeniden yer tuttu

İlk kez yılanla kıpırdanmadı



Gözü görür görmez

Dağa göçtü güzel adam

Eteğinden yukarıya üç gün

Yürüdü.Bir yılda dolandı

Çevresini.Eğlenerek kayalarda geceleri

Yürüdü günde ve bir kuş gibi

Görerek de



Durmadan dolandı dağın çevresini

Artık dağ yılanla kımmıldamadı

Kımıldardı onunla



Hırçındı adam hep hırsla

Yaralıymışca inlerdi

Yüzü durgun gözler duru berrak

Hırslanırdı ayağıyla - avuçlarından ter akar

Omuzlarını burardı



Ola ki anlatsa dağ

Der hırçındı adam ince bilekli

Azgıın topuklu

İnce uzun parmaklı karınsız

Karşı koyan omuzlu

Yerken güzel yer doymadan kalkar

Oturarak ve hayvanlardan bile

Gizlenerek işerdi



Adam hırçındı - saçları uysal akardı

Rüzgarla kardı

Esinti olmadan zaten akmaktaydı

Uzun boylu değildi

Ama kendinden uzunu yoktu - yalnızdı



Geçince önünden

mağaralardan kuş tavşan kurt yavrusu

Dağa vururlardı

Serçe tohum düşürürdü ağzından

Tavşan yeşerince onu

Yerdi kökünden



Ot üremedi

Ağaç üremedi



Dağ ağaçsız ve yalnızca

Gökle alıp veriyorrdu

Adam küçük bir kaya düzlüğünde

Toprakta mağra içinde mağara kapısında

Kaynak başında kuru yamaçta

Dururdu

Eğilip alnını

Yaydıkça yere iki elinin arasına

Göğsü çatırdayarak eğilir

Parçalanarak doğruldukça

Dağ cezbelenir

En yüksek zirvesini kayalı alnını

Yamaçlar yamaçlara yayılan yüzünü

Adam eğilip koydukça yüzünü toprağa

Eğilip koyacak yer arardı



Dağ cezbelenince

Doğrulup eğildikce

Ovaya bir anda

Kentler serilir

Yollar fabrika çevrekleri bentler



Yedi adamdan biri

Bir gün bir dağ göreni

Yeni bir soluk çekti içine

Deeğişti aynı kalarak

İndi kente

Dağıyla

Esen başı



Serin başı geniş kollarıyla

Gözleri yüzünü kaplıyacak gibi büyüyerek

Ve şakaklarında

Avuçlarının arasında güçlükle tuttuğu

Bir şey duruyordu



Yedi adamdan bir dağ göreni

Buyruğu dağa diyeni

Dağdann buyrukla kente ineni

Suları yürüyerek geçeni

Çekip mavzerini çıkardı oyluk etinden

Durdu yarin kapısında



VI



Yedi güzel adam

biri bir gün

bir sofra gördü

gereğini belledi



Sağdan soldan

hoşça davetler gül kuyusu etler

mevkiler

sözümona kadın

entrika

tehdit

teklif pof pof

kazanç

savaş

tümü ölüm işaretleri

O ayrılmaz sofrasından.



Yedi güzel adamdan biri

Bir gün bir sofra göreni

Diğer kardeşleri gibi

tanrı adıyla başlansın cömertliğe

misillu

bir sözle

nalbantyani bıyıklarını çekerek

çöker



Mavi bir yemekle başlardı

bir kaçış

belleğime vur benim

az'ı vur debelensin

bir at ansanblesini

şaha kalkmışlığın psikodinamiğinden vurarak

çocuk avuçlarında tablolar

yalın kılıç ve ünleme isteği

ile

soy bir yanımı

uzat mahzenlerdeki ses bloklarının içine

hoyratken

ellerim birer oymak bir göçebelik

kız kazımağı

daha bayıltıcısı olmadı iliklerimde

Ha ben ha varlık göçmeni kalbimin şuuru

ağaçları dereye fırlatıtırır yamaca

bilinçle ürküp

evciliklerden



Gün - gün Gün - gün

Yar bu obada

evinde

bir laleler içinde

döşeğine ve uşkusuna

binilişine ve ekmeğine rahat

ulu önder mübareki

tasasız ve yavrusundan emin

iken



Yedi adam her biri

obalarda

bal kutusu kayalarağzında

toprağın

al suyu al tohumu

ya hak

insana doğru

kıvrımları kokuları

yükselir uçuşurken

herbiri bir bezirgan oku

bir kervan koruyanı

Her biri

bir yedi güzel adam bahadırı

beyi ya kılıççısı

olarak dolanırlar iken

obalarda

kentlerde

bahçelerde

evağızlarında



Bir gün bir sofra gören yiğit

bir kadın dövdü

elini bin tövbeyle yıkadı



Senin adınla başlarım ekmeğe

Senin izninle varsak yarenliğe

Dostluk olup yardan dostluk görerek

Göçer sözümüz dörtbaşlı ejdere



Bir gün bir sofra gören yiğit

Bir günah sevdi

Belini bin tövbeyle yıkadı



Senin adınla...

Senin izinle...

Dostluk olup...

Geçer sözümüz...



Gün - gün Gün - gün

Onlar o oada bu obada

Kan dolaşımı soluk hızlanışı safalarında

yavaşlayıp duran tunç kaplar

parmak uçlarında bakır oyukları

aşk var

ak bir mermer damarı yarıldı

toprağın derininde

üstünde

kızını ve oğlunu avutuyordu

Tayları deli dolu genç yalaz

Engin otluklarda

Bir milyar koyun keçi manda mecik

Uzaklaşıp sırlı başlardan

başıboş ve görevsiz

Çepeçevre sohbete oturmuş gibi

Dana irisi köpeklere

doğru

kuşku duymadan yaklaşarak

azgın dişleyicilerin önünden

bilmecesiz

bir köylü kalabalığı tavrıyla

geçerek



Sevgili anneciğim

Kemiğim



Uyanınca dağın bayrağını açarlar: ova

Güneş yine aynı eğriden görünür

ve sofralar binlerce

esenlik dolu kızlarla serilir

- ne de kuşlar sabırsızlanır -

Çocuklar

Anne

Ve peşlerinde

Uykunun ve yatağın çiçekleriyle

Süzülüp gelen yaşlılar



Sofranın eteklerinde

Çok oldu renk yollarını

Çatı kirişlerini

Değirmenin taşlarını

Onaran kişiler

Bileklerinde beylikleri

Sular geçirip ağızlarından

Seyirttiler

Onun sabah sofrasına



Sevgili dostum

etim

CAHİT ZARİFOĞLU