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    23.02.2021 - 15:17 |

    Zap suyu şiiri

    Zap suyu isimli şiir uzun yıllar orduda dillerde dolaşmış şiirlerden birisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile özdeşen bu şiir epik duygular barındırır. Şiiri kimin yazdığı net olarak belli değildir. İşte Zap suyu isimli şiirin sözleri.

    Zap suyu şiiri

    ZAP SUYU

    Karanlık gecede kara sudan
    zap suyuna giden yol,
    Dolunay azaplığında vatanımın,
    Ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm,
    Alın yazımıza vatan ve
    bayrak, şehitlik yazılmış

    En güzel türküyü kurşun söyler özüme,

    Ola ki Tendürek ağıdı
    Cudi, Gabar türkülerinde,
    Muhabbeti bulurum bir zaman,
    Şahadetse aslanların savaşında,

    Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde,

    Can veren, kan veren yiğitler,
    Yar gönlümüze düşende,
    çıktık dağların başına
    Karanlık gecede el uzattık hilale,
    Vurgun yedik seher rüzgarında,
    Gurbet türküleriyle selam
    ettik yar diyarına,
    Savaş türkülerinde kendimizi bulduk,
    Vatan türküsüyle huy eyledik her zaman


    Kürşat baskınlarında
    şahadetime destur verilirken,
    Tekbir-i ilahi ki bayrağımdaki iman,
    Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül,
    Neylerim, neylerim sensiz acep?


    Seninle gezerim Şavşat’ı, Kars’ı,
    Seninle inerim Bingöl’den Van’a,
    Muş’tan el ederim Adıyaman’a,
    Ben deli sevdalar yaşar uykusu geçerken,
    Keleş sesinde yas tutarım,
    Ölen şehitlerin ardından,

    Mimarisi olduğum Anadolu’yu gezerken,
    Nasibim bir kurşun olup
    da, düşersem toprağa,
    Eğer, eğer toprak bana asmışsa bağrını,
    Damla damla düşüyorsa toprağa kan,
    Bayraklara sarılıyorsa tabutlar,
    Analar, analar ağlıyorsa
    yitik erlerinin ardı sıra,
    Gelinler, gelinler yas tutuyorsa
    yiğit erlerinin ardından
    Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer,

    Koyuver şahin misali saldırsın

    İbrahim’in delilerini,
    Mehmetçesine, çakal sürüsüne,

    Ay gökte kaldıkça,
    Ulu kocaların, ak sakalların duası
    Üstüne olsun.

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