Zap suyu şiiri

ZAP SUYU

Karanlık gecede kara sudan

zap suyuna giden yol,

Dolunay azaplığında vatanımın,

Ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm,

Alın yazımıza vatan ve

bayrak, şehitlik yazılmış



En güzel türküyü kurşun söyler özüme,



Ola ki Tendürek ağıdı

Cudi, Gabar türkülerinde,

Muhabbeti bulurum bir zaman,

Şahadetse aslanların savaşında,



Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde,



Can veren, kan veren yiğitler,

Yar gönlümüze düşende,

çıktık dağların başına

Karanlık gecede el uzattık hilale,

Vurgun yedik seher rüzgarında,

Gurbet türküleriyle selam

ettik yar diyarına,

Savaş türkülerinde kendimizi bulduk,

Vatan türküsüyle huy eyledik her zaman





Kürşat baskınlarında

şahadetime destur verilirken,

Tekbir-i ilahi ki bayrağımdaki iman,

Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül,

Neylerim, neylerim sensiz acep?





Seninle gezerim Şavşat’ı, Kars’ı,

Seninle inerim Bingöl’den Van’a,

Muş’tan el ederim Adıyaman’a,

Ben deli sevdalar yaşar uykusu geçerken,

Keleş sesinde yas tutarım,

Ölen şehitlerin ardından,



Mimarisi olduğum Anadolu’yu gezerken,

Nasibim bir kurşun olup

da, düşersem toprağa,

Eğer, eğer toprak bana asmışsa bağrını,

Damla damla düşüyorsa toprağa kan,

Bayraklara sarılıyorsa tabutlar,

Analar, analar ağlıyorsa

yitik erlerinin ardı sıra,

Gelinler, gelinler yas tutuyorsa

yiğit erlerinin ardından

Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer,



Koyuver şahin misali saldırsın



İbrahim’in delilerini,

Mehmetçesine, çakal sürüsüne,



Ay gökte kaldıkça,

Ulu kocaların, ak sakalların duası

Üstüne olsun.