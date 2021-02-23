Zap suyu şiiri

ZAP SUYU
Karanlık gecede kara sudan
zap suyuna giden yol,
Dolunay azaplığında vatanımın,
Ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm,
Alın yazımıza vatan ve
bayrak, şehitlik yazılmış
En güzel türküyü kurşun söyler özüme,
Ola ki Tendürek ağıdı
Cudi, Gabar türkülerinde,
Muhabbeti bulurum bir zaman,
Şahadetse aslanların savaşında,
Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde,
Can veren, kan veren yiğitler,
Yar gönlümüze düşende,
çıktık dağların başına
Karanlık gecede el uzattık hilale,
Vurgun yedik seher rüzgarında,
Gurbet türküleriyle selam
ettik yar diyarına,
Savaş türkülerinde kendimizi bulduk,
Vatan türküsüyle huy eyledik her zaman
Kürşat baskınlarında
şahadetime destur verilirken,
Tekbir-i ilahi ki bayrağımdaki iman,
Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül,
Neylerim, neylerim sensiz acep?
Seninle gezerim Şavşat’ı, Kars’ı,
Seninle inerim Bingöl’den Van’a,
Muş’tan el ederim Adıyaman’a,
Ben deli sevdalar yaşar uykusu geçerken,
Keleş sesinde yas tutarım,
Ölen şehitlerin ardından,
Mimarisi olduğum Anadolu’yu gezerken,
Nasibim bir kurşun olup
da, düşersem toprağa,
Eğer, eğer toprak bana asmışsa bağrını,
Damla damla düşüyorsa toprağa kan,
Bayraklara sarılıyorsa tabutlar,
Analar, analar ağlıyorsa
yitik erlerinin ardı sıra,
Gelinler, gelinler yas tutuyorsa
yiğit erlerinin ardından
Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer,
Koyuver şahin misali saldırsın
İbrahim’in delilerini,
Mehmetçesine, çakal sürüsüne,
Ay gökte kaldıkça,
Ulu kocaların, ak sakalların duası
Üstüne olsun.