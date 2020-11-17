BİST1.274-1.48EURO9.200.72USD7.750.64ALTIN470.600.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri "Zulmü alkışlayamam" şiiri - Mehmet Akif Ersoy
    ABONE OL
    17.11.2020 - 14:54 |

    "Zulmü alkışlayamam" şiiri - Mehmet Akif Ersoy

    İstiklal marşı şairi olarak tanınan Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiiri şair tarafından haksızlığa karşı yapılan bir başkaldırıdır. Şair bu şiirde haksızlıklara ve zulme karşı olan dik duruşundan bahseder. İşte "Zulmu alkışlayamam" şiirinin sözleri.

    "Zulmü alkışlayamam" şiiri - Mehmet Akif Ersoy

    İstiklal Marşı şairi olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy Cumhuriyet dönemi ve öncesinin önemli yazarlarından birisidir.

    ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM

    Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
    Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
    Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...
    -Boğamazsın ki!
    -Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
    Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
    Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
    Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
    Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
    Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
    Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
    Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
    Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
    Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
    Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
    Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
    İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?

    MEHMET AKİF ERSOY

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

    Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

    Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

    Sıradaki Haber