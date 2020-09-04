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04.09.2020 - 17:34 | | AA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Antalya'da korta çıktı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Antalya'da tenis kortunda gösteri maçı oynadı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Antalya'da korta çıktı
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Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Megasaray Tenis Akademi'de tek set üzerinden oynanan gösteri maçında Ergin Ataman, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ile çift olup, milli takım oyuncusu Ada Kumru ve Kadın Milli Tenis Takımı Antrenörü Alaaddin Karagöz'e karşı mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen ve 3-3 tamamlanan mücadele, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası için Antalya'da bulunduklarını aktaran Ataman, Megasaray Tenis Akademi'nin daveti üzerine bu organizasyona katıldığını dile getirdi.

Altyapının önemine dikkati çeken Ataman, "Biz Anadolu Efes olarak 41 yıldır altyapıya Türkiye'de en büyük yatırımı yapan basketbol kulübüyüz. Bunun da meyvelerini aldık, alıyoruz. Bugüne kadar Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncuları kulübümüzden çıkardık. Tenis sporu daha zor. Türkiye'de birkaç önemli tenisçimiz var ama daha da gelişmek için bu tip çalışmalara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin de 2019'da hizmete açtıkları 49 kort ile bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olan Megasaray Tenis Akademi'de Ergin Ataman'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Antalyada korta çıktı

 

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