Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdürmek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyordu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan olan mücadelenin 39. dakikasında ilk gol ev sahibi Antalyaspor adına Gökdeniz'den geldi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın birçok tehlikeli şutunu kaleci Boffin kurtararak takımını oyunda tuttu. Mücadelenin 70. dakikasında Veysel Sarı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 73. dakikada sahneye çıkan Vida attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 81. dakikada ise Larin'in vuruşu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 45'e yükseltirken, Antalyaspor da 30. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10’ncu dakikada Rosier, sağ kanattan topla rakip ceza alanına girdi. Pasını Ljajic’e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

27’nci dakikada Ljajic’in köşe vuruşundan yaptığı ortaya kale önünden Atiba’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

28’inci dakikada De Souza’nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen N'Koudou, ceza alanına girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Naldo son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

38’inci dakikada Fredy’nin hatalı pasında topa sahip olan Larin’in vuruşunda kaleci Boffin yatarak tehlikeyi önledi.

39’uncu dakika gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Eren Albayrak sol çaprazdan topu kale önüne ortaladı. Gökdeniz Bayraktar altıpas önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu’nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile kapandı.

53’üncü dakikada Naldo’nun uzaklaştıramadığı topta Atiba’nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

67’nci dakikada Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Ruud Boffin son anda topu çelmeyi başardı.

70’inci dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Veysel Sarı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal topu ceza alanına gönderdi. Kale önünde topa gelişine yükselen Vida'nın kafa vuruşu kaleci Boffin’in solundan ağlara gitti: 1-1.

81’inci dakika N’sakala’nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Larin’in kafa vuruşu sol kale direğinden geri geldi.

82’nci dakikada De Souza’nın pasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda topu kaleci Boffin uzaklaştırdı.

Maç 1-1 sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri(Dk.72 Ersan Adem), Eren Albayrak(Dk.89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy(Dk.89 Doğukan Sinik), Amilton(Dk.83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic(Dk.57 Bernard Mensah), N'koudou (Dk.57 Rachid Ghezzal), Atiba(Dk.57 Oğuzhan Özyakup), Larin, Aboubakar

GOLLER: Dk.39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk.73 Vida (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk.70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Boffin, Naldo (Fraport TAV Antalyaspor, Bernard Mensah (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, 22. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor müsabakasına Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'Koudou, Hutchinson, Larin ve Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçı yedek kulübesinde görev bekledi.

Ev sahibi ekipte 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Hakan Özmert, Orgill ve Sidney Sam'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncuların yerine Veysel Sarı, Omar Imeri ve Amilton'a ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Beşiktaş karşısına Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton ve Gökdeniz Bayrakdar 11'iyle çıktı.

Yanal, 700'üncü maçına çıktı

Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yaptı.

Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.