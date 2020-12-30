Şenes Erzik’le yıl sonu söyleşisi yapıyoruz. Canı sıkkın, biraz da öfkeli, “Bu 2020 var ya… Çifte kırmızıyla ihraç!” diyor.

Anlıyorum, çifte kırmızı kartı niye gösterdiğini bitirmekte olduğumuz yıla…

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı 1 yıl erteledik. Birinci kırmızı…

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 1 yıl erteledik. İkinci kırmızı!

Koronavirüs, önce Çin’de epidemik bir olay olarak kendini gösterdi: Bilinmeyen bir hastalık aktif olarak yayılıyordu. Sonra pandemiye dönüştü: Uluslararası salgın… Ölü sayısının dünya toplamı 1 milyonu çoktan aştı.

Sadece insanları değil… Sosyal hayatı da felaket boyutunda etkiledi.

Ekonomi, üretim, ticaret, kültür, sanat ve elbette spor!

Hayallerimiz kırıldı, umutlarımız ötelendi. Kendi kendimize yalnız kaldık. En sevdiğimiz spor alanlarında top bir köşeye atıldı, öylece kaldı. Bazı ligler kaldığı yerde sonlandırıldı. Futbol direndi, ayakta durmaya çalıştı ama, en dinamik unsurunu, statlardaki seyircisini kaybetti. Öyle olunca zaten bir çok branşta bir tür televizyon oyununa dönüşen spor, futbolda da ekranda, evden izlenen bir eğlence haline geldi.

Spor etkinliklerinin durması, ertelenmesi ya da biçim değiştirmesi, kaçınılmaz olarak zaten güç halle ayakta duran kulüpleri de sarstı. Dengeleri bozdu. Dünyanın en zengin kulüpleri bile en değerli oyuncularıyla indirim pazarlıklarına oturdular. Kimi pazarlıklar centilmen anlaşmalarıyla noktalandı. Bazı kulüplerde de bırakın yıldızları, sıradan profesyoneller bile burunlarından kıl aldırmadılar. Dünya ve Türkiye’de tablolar pek farklı değil. Yaşadığımız günlerde bunları gördük, öğrendik, tanıklık ettik.

Şenes Erzik’le sohbetimiz sürüyordu: “Dünya sporu, ırkçılık belasıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. Orada bir hakemin kariyeri bitti. Başakşehir, PSG karşısında belki açık farklı bir yenilgi aldı ama ırkçılığa karşı duruşlarıyla saygı kazandılar” dedi.

9 Aralık Çarşamba gecesi, 24 saatlik bir gecikmeyle oynanan PSG - Başakşehir (5-1) maçının ertesi günkü L’Equipe gazetesinden kapak sayfasını paylaşıyorum… Başkan Göksel Gümüşdağ, CEO Mustafa Eröğüt, Teknik Direktör Okan Buruk ve her iki takım futbolcularının Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun “Negru” (Kara) diyerek ayrımcılıkla işaret ettiği Yardımcı Antrenör Pierre Webo’yu yalnız bırakmadılar. Tam bir dayanışma örneği sergilediler. UEFA sarsıldı ve etkilendi. Başkan Ceferin ve kurmayları ortaya çıkan beklenmeyen durumu sakin ve akıllı bir hamle ile çözdüler. Hakem heyeti olduğu gibi değişti. Coltescu’ya normal koşullarda 10 maç ceza verilmesi beklenir. Ama görünen o ki, artık FİFA kokartıyla maç yönetemeyecek. Dahası, Romanya federasyonunun da bir karar vermesi gerekiyor, bekliyoruz.

Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunlarının ertelenmesiyle birlikte yılın en önemli olaylarından biridir o Paris macerası… Tüm dünyaya sağlam bir örnek oluşturmuştur.

Peki, yılın en üzücü olayı?

26 Ocak 2020… Basketbol dünyasının ve NBA’in “Kara Mamba” lakabıyla tanıdığı ve sevdiği Kobe Bryant’ın helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria ve üç kişi ile birlikte ölmesi… Covid 19’un meşum (kötü ve uğursuz) gelişinden önceki trajik son.

Ölümler hayatın en acı sayfalarıdır, biliyoruz… 2020’de Reşit Karabacak gibi eşsiz bir pehlivanı, Özkan Sümer gibi futbolun her rolünü onur ve başarıyla oynamış Özkan Sümer gibi bir kahramanı da yitirdik. Fevzi Aksoy hocamız da koronavirüs kurbanları arasında yer aldı. Tüm ölülerimizi saygı ile selamlıyoruz.

…Ve 2020’yi çifte kırmızı kartla gönderiyoruz:

“-Defol ve dönme!

Teselli: Yerli ve Milli

Yaşadığımız onca acının yanında ruhumuzu aydınlatan, hayatımıza sevinç katan olaylara da tanık oldu.

En başta cimnastik ve yüzme… Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda göğsümüz kota guruyla kabardı.

Cimnastikte Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder bireysel kota aldılar. Artistik erkeklerde 1 kota daha bekliyoruz. Kadınlar artistikte de umudumuz var. Bu arada Avrupa Şampiyonu olan ritmik grubumuzun olimpiyata katılma şansı da var.

Yüzmede Emre Sakçı, Berkay Ö.Öğretir, Viktorya Zeynep Güneş, Merve Tuncer, Deniz Ertan ve Beril Böcekler farklı disiplinlerde toplam 10 A finali kotası kazandılar. Bir zamanlar hayal ettiğimiz başarı artık gurur ve umut oldu. Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’ı içtenlikle kutluyoruz.

Erzik kırgın

FİFA ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, 1 Aralık Salı günü Amerikan Hastanesi’nde Prof.Dr. Haldun Karagöz tarafından zor ve başarılı bir aort anevrizması operasyonu geçirdi. Şimdi evinde dinleniyor. FİFA Başkanı Gianni İnfantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ve iki organizasyonun genel sekreterleri arayarak “geçmiş olsun” dileklerini sunmuşlar.

Erzik’e sordum, ”Türkiye’den arayanlar?”

“- Galiba duymadılar.” dedi, kırık bir sesle mutlu yıllar diledi.