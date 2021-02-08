Beşiktaş’ın emektar Kanadalı’sı Atiba Hutchinson, kulübede. Belli ki sıkıştırılmış ligde yorulduğu görülerek “yedeğe” çekilmiş. Bir kerecik maçı kenardan izlemek de onun hakkı. Atiba’nın yerini Necip alıyor. Atiba ile birlikte alıştığımız Montero da kenarda. Oysa o sol ayaklı İspanyol’un işe yarayacağı dakikalar yaşandı ilk yarıda.

Oyuncu sarı kart gördüğünde, bu bir uyarıdır. Haklı ya da haksız. Artık daha dikkatli oynamalı, hakemden hoşgörü beklememelidir. N’Sakala 15’de Shengelia’ya girdi, sarıyı gördü. Aradan sadece 6 dakika geçti, bu defa da Jevtovic’e daldı. O da sarı kartlık bir vukuat. İkinci sarı, dolayısıyla kırmızı!

Hadi Rıdvan yedekte olsa, neyse… Çocuk sakat. Daha en az 1 hafta daha tedavi edilecek, sonrası bilinmiyor. Böyle bir durumda takımı 10 kişi bırakmak büyük bir hata!. Beşiktaş eksilince, Necip’i sol beke çekiyor. Larin de Necip’in önünde birlikte savunuyorlar sol tarafı. Yine de bu sıkıntılı durumdan hayırlı bir konuma geçiyor Beşiktaş.

Vida ve Welinton savunma göbeğinden orta yuvarlağın içine kadar ileri çıkıyorlar. Ghezzal sağdan biraz içeri girip ceza alanı önünde servise başlıyor. Beşiktaş’ın baskısı artıyor. Joseph, Ljajiç, Rosier, Aboubakar, arada Larin yoğun bir baskıyla gol arıyorlar. İlk yarıda, biri isabetli üç şut çıkarıyorlar. Daha fazlası olmalı… Konyaspor da armut toplamıyor elbet. Beşiktaş bastırdıkça onlar da ceza alanında toplanıp alanı ve zamanı daraltıyorlar.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun çıkarıyor Beşiktaş. Konyaspor’un bir kişi fazla ile oyunu avantaj olarak değerlendiremediği görülüyor. Hele kendi yarı sahasında Beşiktaş’a daha açık alanlarda pas yapma, set oluşturma fırsatı dikkat çekiyor. Hele 63’de bir Aboubakar gösterisi var ki alkışa değer. Peş peşe iki kişiyi nefis çalımlarla geçiyor, ceza alanına giriyor Aboubakar. Şutunu çekiyor ama, Abdülkerim son bir hamle ile kornere çekiyor.

Ljajiç’ten fazlasını beklemiyor Sergen Yalçın. Bu takımın Atiba’ya ihtiyacı var. Oyunun akışında o yoksa, Beşiktaş istediğini yapamıyor. İkisini değiştiriyor hoca. Aboubakar da yerini NKoudou’ya bırakıyor.

Kronometre çalışıyor. Zaman daralıyor, Beşiktaş zorlanıyor. Arada Konyaspor’un ciddi rahatsızlık yaratan atakları var.

Beşiktaş yine inat ve ısrarla yükleniyor. Ortadan hücum ederlerken faul yapıyor Konyaspor… Ghezzal yerde. Ama top Beşiktaş’ta. Welinton’a yapılan penaltıyı görmeyen Halis Özkahya bu defa avantaj kuralına uygun, devam ettiriyor oyunu. Atiba’dan isabetli bir pas… Rosier sağdan dalıp pas ya da orta yapmasını bekleyen herkesi yanıltarak Eray’ın sol kolunun altından topu ağlara gönderiyor. Sergen Hoca ve tüm Beşiktaşlılar adına can sıkıcı maçta rahat bir nefes alma hali.

Zor maçın sonunda anlaşıldı ki bu takım Atiba’sız olmuyor. Aboubakar ve Cenk Tosun birlikte, ya da değişerek oynamalı. Sıkışık sezonda ısrar edemeyeceğim ama, tempoyu yükseltmenin bir yolu olmalı. Ljajiç kredisini tüketmiş görünüyor. Yeniden beklemeli. Beşiktaş her şeye rağmen zirvenin ortağı. Unutmamalı!.