Beşiktaş’ın motivasyonu için önemli bir hedef var. Ligi en az üçüncü sırada bitirebilirlerse, olası Şampiyonlar Ligi dahil geniş bir Avrupa kapısı açacaklar. Hiç de küçümsenecek bir şans değil bu. Ne var ki zirveyi puan kayıplarıyla saran kum fırtınası, Beşiktaş’ın da yoluna taş koyuyor.

Kasımpaşa zaten bu ligin en netameli takımı. Son sekiz maçta yenilmedikleri gibi Beşiktaş’a dert açmakta da alışkanlıkları var. Dün de öyle dertli bir maç oynadı Beşiktaş… Önce öne geçtiler (Dk.6 Boyd), sonrasında henüz terlememiş olan Kaptan Burak’ın sakatlanıp çıkmasıyla (Dk.10) hücum karakterli takımdan, zoraki savunma yapmaya çalışan ekibe dönüştüler. Burak’ın yerini Güven’e bırakması sadece bir golcü değişikliği değildi. Kaptan’ın çıkışı Beşiktaş’ın hücum planındaki yaratıcı ve usta katkıyı eksiltmişti. Kasımpaşa önünde baskı gücünü kaybeden Beşiktaş, çok da iyi beceremediği savunma futboluna zorlandı.

Kasımpaşa; Haddadi, Aytaç, Pavelka, Quaresma, Hajradinoviç, Thiam ve Koita ile önce kontralara başladı. Sonrasında da oyunu sahiplenerek yoğun baskıyla gol arayışlarına girdi. Çabucak beraberlik golünü attılar Koita ile... Ardından bir Koita golü daha… Beşiktaş savunmasının göbeğindeki Roco ve Ruiz iki golde de gafil avlandılar. O sırada Vida, yedek kulübesinden durumu hüzünle izliyordu. Kasımpaşa’nın ikinci golünde emektar Gökhan, Koita’ya yetişti ama, durduramadı.

Beşiktaş geriye düştükten sonra adeta sindi. Devre sonuna kadar yaşadıkları şoktan kurtulamadılar.

Sergen Yalçın’ın sakatlanan Burak ve Gökhan’ın yerine oyuna sürdüğü Güven Yalçın’la Boateng oyuna denge getirebilir miydi? Sonradan anlaşıldı ki devre arasında Sergen Yalçın, Beşiktaş takımına adeta kızgın buhar banyosu uygulamış. İkinci yarı başlar başlamaz müthiş bir silkinişle Boateng’in beraberlik golünü buldular. Bu gol, takımda yeni bir motivasyon etkisi yarattı. Maça da soluk soluğa karşılıklı ataklarla, gol pozisyonlarıyla süslenen bir güzellik geldi. Koita’yı ilk yarı sonunda kenara alan Kasımpaşa her şeye rağmen hücumdaki arayışlarını sürdürdü. O bölümlerde Lens’in, Caner’in (birer asistleri var) özverili oyunları, çıkana kadar Atiba’nın arkadaşlarına aktardığı enerji, Diaby ve Güven’i de ısıtmaya yetti. Ruiz’in asisti, Güven’in kafa golüyle günün galibini ilan ederken, Beşiktaş üç basamaklı bir sıçrama yapıyordu.

Dağları bekleyen korkusunu aşıp zirvede daha itibarlı bir yere geldiler.

Oyunda eksik-gedik, organizasyon sıkıntıları ve talihsiz sakatlıklar olabilir. Önemli olan bunlara rağmen sindikten sonra da silkinip ayağa kalkan ve maça damgasını vuran takım olmaktır. Beşiktaş dün böyle bir kimlik sergiledi. Sezon biterken sahneden inmeyeceğini gösterdi. Evet, son şarkıları bekleyelim… Bakalım neler söyleyecekler?