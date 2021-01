Karagümrük ve Beşiktaş, futbolseverlere bol bol gol vaat eden takımlar. Karagümrük’ün sadece bir maçı (Kayserispor) golsüz bitmiş. Beşiktaş’ın her maçında gol var. Futbolseverlerin yanı sıra bahisçilerin de ilgi gösterdiği, gol sayılarıyla şans aradığı takımlar...

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda dün de aynı tabloyu izledik. Beşiktaş hem topun (75/25), hem de oyunun sahibiydi. Maçın ve gollerin de efendisi oldu. Rakibiyle kıyaslamadan söyleyelim: Sayısız gol pozisyonuna girdi. Set oyunuyla nefes aldırmadı… Yine gol olup yağdı.

Sergen Yalçın’ın teknik direktör olarak hemen her futbolcusuna forma adaletiyle yaklaştığını biliyoruz. Şans veriyor, istim üzerinde tutuyor ve kimseyi dışlamıyor. Yanı sıra tercihlerinin de yavaş yavaş belirginleştiğini görüyoruz. Rıdvan örneğin. Galatasaray maçından sonra dün de ikinci asistini yaptı. O artık takımın sol beki. Öyle gelişiyor ki Milli Takım’a kadar yolu var!

Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah… Dünkü maçın parlayan adamları… Sahi, bir de Sergen Yalçın tarafından uykudan uyandırılıp podyuma çıkarılan Adem Ljajic var. O da kendini arayarak oynadı. Pozisyona girdi, ceza alanına top taşıdı ve unuttuğu maç heyecanını yaşadı.

Karagümrük, Biglia ve Roco’nun yokluğunda beklenmedik biçimde tutuk oynadı. Beşiktaş’la girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kaybetti kırmızı-siyahlı oyuncular. Beşiktaş kadar akıcı ve bol paslı oynayamadılar.

Beşiktaş sadece hücumda göstermedi kendini… Savunmada da Vida-Montero ikilisiyle beklenen stoper ikizlerini bulmuş oldu. Rosier ve Rıdvan, oyunun her iki yönünü oynayarak, markajla kazandıkları topu ileri taşıyarak, orada pozisyonun içinde kalarak günümüz futboluna yakışır performans gösterdiler. Aboubakar, Mensah (2) ve Larin, gollerini atarken adlarını skor tabelasına yazmakla kalmadılar. Baştan sona oyunun akışı içinde sorumluluk alarak oynadılar.

Özellikle Aboubakar’ın koşularına, ceza alanı içinde ve dışında arkadaşlarıyla giriştiği top alış verişine dikkatinizi çekerim. Karagümrük, birkaç kez gol fırsatı yakaladı. Sadece Borini ile penaltıdan golü buldu. Ama dünkü maçta Beşiktaş’la başa baş mücadele edemediler.

Karagümrük maçı, Beşiktaş’ın bu ligde en iddialı şampiyon adayı olduğunu ortaya koydu.

Dahasını da söyleyelim: Hatay maçındaki gibi hataları tekrarlamazlarsa... Dünkü gibi oynamayı sürdürürlerse… Şampiyon olurlar. Erken tanı: Yolun sonu (böyle) görünüyor..