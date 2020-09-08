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08.09.2020 - 15:46 | | İHA

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında!

Bankalar Birliği ile yaklaşık 4 aydır yapılandırma için görüşme halinde olan Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe'nin anlaşmaya imza atmasıyla birlikte yapılandırmanın gerçekleşmesi için girişimlerini hızlandıracak. İmzaların atılmasıyla kasaya 160 milyon TL girmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında!
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Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe'nin imzalama aşamasında olduğu Bankalar Birliği anlaşmasında. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin yüksek faizden kısa vadeyle imzaladığını söylediği anlaşmanın şartlarının hafifletilmesi için yaklaşık 4 aydır görüşme halinde. 5 yıllık vadeyi 10 yıla çekmek isteyen Çebi, faizlerin düşmesiyle birlikte uzun vadede kulübün rahatlıkla borçlarını temizleyeceğini düşünüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 10 yıl vadeli şekilde anlaşmaya imza atması beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de bu imzayı bekliyor.

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160 milyon TL girdi olacak

Fenerbahçe'nin imzaları atmasıyla birlikte, 4 aydır yapılan görüşmeleri sonuca bağlamak için girişimlerini hızlandıracak olan Ahmet Nur Çebi, 1.6 milyar TL üzerinden daha düşük faizli ve 10 yıl vadeli yapılandırma talebinde bulunacak. 2 yıl geri ödemesiz planla birlikte anlaşmanın imzalanmasıyla siyah-beyazlıların kasasına da 160 milyon TL girecek. Daha önce Beşiktaş için uzun vadeli planını dile getiren ve 2+10 yıllık planlamaya vurgu yapan Çebi, 12 yıllık süre sonunda denk bütçeyle hareket eden borçsuz bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor.

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Beşiktaşta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında

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