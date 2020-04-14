Skorer Tv

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Tv Haberleri Brad Wanamaker Avrupa'ya geri dönüyor...
14.04.2020 - 07:31 | | FANATİK

Brad Wanamaker Avrupa'ya geri dönüyor...

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Ettore Messina yönetimindeki İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, önümüzdeki sezon eski Fenerbahçeli Brad Wanamaker'ı kadrosuna katmak istiyor.

Brad Wanamaker Avrupa'ya geri dönüyor...

Boston Celtics'te iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Brad Wanamaker, cazip bir teklifle yeniden Avrupa'ya dönebilir.

RealOlimpiaMilano'dan Alessandro Maggi'nin haberine göre İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Wanamaker'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon NBA'den yaptığı flaş Shelvin Mack hamlesinden istediğini alamayan Messina, onun boşluğunu bir başka NBA oyuncusuyla doldurmayı planlıyor.

Profesyonel kariyerine İtalya'da Teramo formasıyla başlayan Wanamaker; 2016-17'de Darüşşafaka, 2017-18'de ise Fenerbahçe formaları giymişti.

Brad Wanamaker Avrupaya geri dönüyor...

Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahvaltı yapıyordu! Sonrası akılalmaz...

Kahvaltı yapıyordu! Sonrası akılalmaz...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

Deprem mi oldu? Gece saat kaçta, ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte son depremler

Deprem mi oldu? Gece saat kaçta, ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte son depremler

Sıradaki Haber