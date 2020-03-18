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18.03.2020 - 10:10 |

Cristiano Ronaldo'ya corona virüsten sonra deprem şoku!

Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronasldo, corona virüs sebebiyle memleketi Madeira'da kendisini ve ailesini karantinaya almıştı. Portekizli yıldızın memleketi olan Madeira'da geçtiğimiz hafta pazar günü 5.2'lik depremin ardından dün de 3.8'bir deprem meydana geldi.

Cristiano Ronaldo'ya corona virüsten sonra deprem şoku!

Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronasldo, corona virüs sebebiyle memleketi Madeira'da kendisini ve ailesini karantinaya almıştı. Portekizli yıldızın memleketi olan Madeira'da geçtiğimiz hafta pazar günü 5.2'lik depremin ardından dün de 3.8'bir deprem meydana geldi.

Deniz seviyesinin 10 kilometre altında merkez üssü Madeira kıyıları olan deprem adada büyük bir paniğe neden oldu. 290 bin kişiyi aşkın kişinin yaşadığı adada en son deprem 12 yıl önce yaşanmıştı. Son 1 haftada yaşanan iki deprem büyük bir paniğe neden oldu.

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Ronaldo, Madeira'da karantinada

Corona virüs salgının İtalya'da oldukça fazla yayılmasının ardından Cristiano Ronaldo ailesiyle birlikte Portekiz'in Madeira Adası'nda karantinaya girmişti. Ronaldo'nun o görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Cristiano Ronaldoya corona virüsten sonra deprem şoku

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