Dışişleri sahaya indi!

Dışişleri Bakanlığı, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 25 Ağustos’ta oynanacak Beşiktaş - PAOK maçı öncesinde karşı taraftan gelen provokatif mesajlar üzerine devreye girdi.

Geçmişte belinde silahla sahaya inmişliği de olan PAOK Başkanı Ivan Savvidis’in maç öncesinde futbolcularını tahrik edici mesaj yayınlaması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek, “Her türlü desteği vermeye hazırız” mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı, göç, mülteciler, Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi başlıklarda gerilim yaşanan Yunanistan’da Beşiktaş’ın sorunsuz bir karşılaşma gerçekleştirmesi için ‘sahaya indi’. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımı ile 25 Ağustos Salı günü oynayacakları maç öncesinde, PAOK Başkanı Yunan asıllı Rus işadamı Ivan Savvidis’in futbolcularına, “Günümüzdeki olaylar nedeniyle daha büyük önem kazanan bir maç.

Elbette siyaset ve futbol farklı ama o gün PAOK’un tüm Yunanistan’ı temsil edeceğini bilmelisiniz” diyerek futbolu siyasete karıştıran açıklaması üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile hemen bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş Başkanı’na, “Her türlü desteği vermeye hazırız” diyen Bakan Çavuşoğlu, ekibini de destek için görevlendirdi. Bakanlık yetkilileri, Beşiktaşlı futbolcuların ve maçın güvenliği gibi konularda resmi görüşmeleri yapmakla görevli Futbol Federasyonu’na bu çerçevede yardımcı olunduğunu belirtti. Kaynaklar, Yunanistan Futbol Federasyonu ve UEFA nezdindeki girişimleri için Futbol Federasyonu’na, maçın neden tarafsız sahada oynanmaması gerektiği ve daha önce Yunanistan’da maça giden takımların başlarına gelenler konusundaki bilgileri içeren yazıların gönderildiğini kaydetti.