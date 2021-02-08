Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansı maçlarıyla tamamlandı.

Tek erkeklerde son şampiyon Sırp Djokovic, Fransız Jeremy Chardy'yi 6-3, 6-1, 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Erkeklerde 8 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, İsveçli Elias Ymer'i 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) ve 11 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov, İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4) mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.

- Halep zorlanmadan tur atladı

Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Rumen Halep, Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Turnuvada 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da rakiplerini geçerek yollarına devam etti.

- Nadal ve Barty korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Laslo Djere, 4 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev ile Kanadalı Vasek Pospisil karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty ile Karadağlı Danka Kovinic, 4 numaralı seri başı ABD'li Sofia Kenin ile Avustralyalı Maddison Inglis mücadele edecek.