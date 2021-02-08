MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı
08.02.2021 - 17:47 | | AA

Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep ikinci tura yükseldi.

Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı
ABONE OL

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansı maçlarıyla tamamlandı.

Tek erkeklerde son şampiyon Sırp Djokovic, Fransız Jeremy Chardy'yi 6-3, 6-1, 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Erkeklerde 8 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, İsveçli Elias Ymer'i 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) ve 11 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov, İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4) mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.

- Halep zorlanmadan tur atladı

Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Rumen Halep, Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Turnuvada 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da rakiplerini geçerek yollarına devam etti.

- Nadal ve Barty korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Laslo Djere, 4 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev ile Kanadalı Vasek Pospisil karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty ile Karadağlı Danka Kovinic, 4 numaralı seri başı ABD'li Sofia Kenin ile Avustralyalı Maddison Inglis mücadele edecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Serhat Akın bombaladı! 'Fenerbahçe'nin oyuncusu değil...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer için yeniden düğmeye bastı! Muslera, Donk, Belhanda ve Feghouli...

Djokovic ve Halep Avustralya Açıkta ikinci tura çıktı

    Mostafa Mohamed Galatasaray taraftarına seslendi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
      Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
    2. 'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'
      'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'
    3. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
      Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
    4. Paul Pogba'dan kötü haber geldi
      Paul Pogba'dan kötü haber geldi
    5. Galatasaray'da koronavirüs şoku!
      Galatasaray'da koronavirüs şoku!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Galatasaray'dan derbi açıklaması

    Son Dakika | Galatasaray'dan derbi açıklaması

    CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

    CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

    Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

    Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

    Beşiktaş, Rosier'in bonservisini almak için harekete geçti!

    Beşiktaş, Rosier'in bonservisini almak için harekete geçti!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet