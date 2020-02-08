Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 53. dakikada penaltıdan Kruse kaydetti. Alanyaspor'un golünü ise 29. dakikada penaltıdan Cisse kaydetti. Öte yandan Cisse 61. dakikada kullandığı penaltı atışını üst direğe nişanladı.

Penaltı tekrar edildi

VAR incelemesinin ardından, hakem Ümit Öztürk Jailson'un ceza alanında elle oynadığına hükmetti ve Alanyaspor'a penaltı verdi. 27'de Papiss Cisse'nin kullandığı penaltıyı Altay kurtardı ama hakem Ümit Öztürk, Altay'ın çizgi dışında olduğunu belirledi ve tekrar kararı verdi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38 yaparak maç fazlasıyla 5. sırada kaldı. Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada yer aldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Deniz Türüç), Kruse, Rodrigues (Dk. 90 2 Mevlüt Erdinç), Vedat Muric

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Dk. 46 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 80 Musa Çağıran), Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 29 Cisse (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Welinton, Dk. 32 Salih Uçan, Dk. 35 Marafona, Dk. 52 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Altay Bayındır, Dk. 90 4 Jailson, 90 5 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Nsakala uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kruse'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.

53. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Kruse, arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Siopis ile girdiği ikili mücadelede Rodrigues'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

61. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. 59. dakikada gelişen konuk takım atağında Djalma Campos ceza sahası içi sağ çaprazda Jailson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda üst direğe çarpıp havalanan meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

72. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahasına havadan uzun pasında Vedat Muric, sağ çaprazda meşin yuvarlağı altıpasa doğru çıkardı. Son anda araya giren Nsakala, Ozan Tufan'ın topa vurmasına engel oldu ve tehlikeyi savuşturdu.

Kalan dakikalarda daha atak oynayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Maçtan notlar

Müzik yayını yok

Ülker Stadı'nda Van'daki çığ felaketinde vefat eden vatandaşlarımız, şehitlerimiz ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmadı. Maç öncesi ve maç boyunca müzik yayını yapılmadı. Karşılaşma öncesi yapılan bilgilendirmede; "Van'da yaşanan çığ felaketi, şehitlerimiz ve İstanbul'daki uçak kazası nedeniyle müzik yayını yapılmayacaktır" denildi.

Statta hem takım çıkışlarında hem de oyuncu anonslarında coşkulu bir görüntü sergilenmemesine özen gösterildi. Daha sonra Fenerbahçe takımı sahaya, 'Başımız sağolsun Türkiye' pankartıyla geldi. Maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İdeal kadro bozulmadı

Sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor karşısında ideal kadro sahaya çıktı. Ersun Yanal, geçen haftaki Trabzonspor deplasmanında oynayan takımı bozmadı. Ozan Tufan yine orta saha merkezde Gustavo ile oynadı. Sol bekte Dirar devam ederken, savunmanın göbeğinde Jailson-Serdar ikilisi devam etti.

Fenerbahçe mesajı

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, mücadele öncesinde yayıncı kurulaşa Fenerbahçe camiasıyla olan yakınlığını anlattı. Futbolculuğun sarı-lacivertli formayı taşıdığını ve şampiyonluk kazandığını anımsatan Bulut, camiadan gelen teveccühe teşekkür etti.

Başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de 4 yıl oynadım, şampiyonluk yaşadım. Ama ben şu anda Alanyaspor teknik direktörüyüm. Görev aldığım kulübüm için çalışıp hizmet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan hasret giderdi

Alanyaspor'da maça ilk 11'de başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ilk kez rakip oldu. Sezon başında Alanyaspor'a geçerek sarı-lacivertlilerden ayrılan Salih, maç öncesi hasret giderdi. Kulüpteki herkesle tekrar buluşan yıldız orta saha, daha sonra Ersun Yanal'la selamlaştı. Eski takım arkadaşlarını da gören Salih, başarılar diledi.

Salih Uçan'a tribünlerde de ilgi vardı.

Özel koreografi

Karşılaşma öncesi Ülker Stadı'nda özel bir koreografi oldu. Fenerbahçe tribünlerinin sevilen isimlerinden ve Genç Fenerbahçeliler grubunun kurucularından Sefa Kalya, vefatının 4. yılında unutulmadı. Okul Açık tribününde dev bir koreografi yapıldı. Sefa Kalya'nın posteri, sarı-lacivert kartonlar ve büyük bir pankart açıldı.

Soğuğa rağmen doldu

İstanbul'da sıfırın altında hissedilen sıcaklığa rağmen Kadıköy'de tribünler doldu. Çok soğuk bir havada oynanan karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe'ye yoğun destek verildi. Statta tüm tribünlerin tamamına yakını doldu.

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