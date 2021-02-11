• 11 Şubat 2021 - 08:31 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra olay yaratan sözler! Fatih Terim ve Arda Turan...
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının yankıları sürerken sarı kırmızılıların kupada havlu atması geniş yankı uyandırdı. Spor yazarları, Galatasaray'ın çeyrek finalde kupadan elendiği karşılaşmayı değerlendirdi...
• 11 Şubat 2021 - 08:31 • Son Güncelleme:
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ŞANSAL BÜYÜKA: ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ
Galatasaray geçen sezon kupada Alanyaspor’a yenilerek elenmişti. Galatasaray bu sezon aynı filmi bir daha vizyona soktu. İstanbul’da kupa maçında gene yenildi, gene Alanya’ya elendi. Galatasaray’ın en büyük hatası, en büyük gafleti, üç gün önce ligde yendiği Fenerbahçe ile dün akşam kupada karşılaştığı Alanya’nın futbolunu “benzer” sanması oldu.
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Galatasaray, Fenerbahçe’nin bu ligin kötü oynayan takımlarından biri, Alanya’nın bu ligin en iyi takımlarından bir olduğu gerçeğini, ancak ikinci yarının başında oyun 3-0’a gelince anladı. Eee, geçmiş olsun... Galatasaray uyandığında atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti. Ne Üsküdar‘ı... Alanya‘ya giden uçak, pistten tekerlerini bile kesmiş, havalanmıştı.
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Oyun 3-0‘a giderken maçın tek kahramanı (!) vardı; Marcao... Alanya‘nın ilk golünde bu ligin en ağır santrforlarından biri olan Babacar‘dan bir sağa-bir sola, bir sağa-bir sola seri çalımlar yedi, adeta başı döndü.Marcao, ikinci golde, Salih Uçan gol vuruşunu yaparken, ayağını uzatmakta, topu karşılamakta geç kaldı. Salih’in şutu arka direkten ağlarla buluştu. Marcao hızını alamadı, ikinci yarının hemen başında bu defa Tayfur’a bir penaltı yaptı, oyun geldi 3-0‘a... Bu ligin en iyi, en yararlı stoperlerinden biri olan Marcao, en iyi Alanyalı futbolcudan daha iyi Alanyalı gibiydi...
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Bu maçı, “Galatasaray mı kaybetti, Alanya mı kazandı” derseniz, Alanya kazandı. Oyun 3-0 gelene kadar Alanya oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Stoperlerde Caulker ve Tzavellas yokluğunda Fatih Aksoy mükemmel oynadı.Bu maçı, “Galatasaray mı kaybetti, Alanya mı kazandı” derseniz, Alanya kazandı. Oyun 3-0 gelene kadar Alanya oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Stoperlerde Caulker ve Tzavellas yokluğunda Fatih Aksoy mükemmel oynadı.Hele sağ kenarda Tayfur... Ele-avuca sığmayan Onyekuru’ya öyle bir kelepçe taktı ki, Onyekuru bir defa içeri giremedi, Mustafa‘nın ve diğer oyuncuların kafasına tek top indiremedi.Süper Lig‘i dikkatli izleyenler, zaten Salih Uçan‘ın bu sezon süper oynadığını çok iyi biliyorlar.
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Sağ önde Efecan, hem bek, hem açık gibi mücadele etti. Babacar gibi ağır bir adam bile Galatasaray yarı alanında “cirit“ attı. Maç 3-0 olduğunda Alanya “Bu sonuç bana yeter” dedi, hatta fantazi sayılabilecek değişiklikler yaptı. Galatasaray ise ancak penaltı golü ile kendine gelip uyandı ama bu uyanış biraz erken (!) oldu.
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Maç 3-0 olduğunda Alanya “Bu sonuç bana yeter” dedi, hatta fantazi sayılabilecek değişiklikler yaptı. Galatasaray ise ancak penaltı golü ile kendine gelip uyandı ama bu uyanış biraz erken (!) oldu.Galatasaray’da yeni transfer Yedlin kenar hücumlarında iyi görünmesine rağmen, aynı fotoğrafı savunmada veremedi. Mustafa attığı gole rağmen, çok top alamadı, oyun olarak çok da öne çıkamadı.
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Galatasaray‘ın son yarım saatte gelen “tek kale“ oyununda kaleci Marafona iyi hamleler yaptı. Galatasaray‘ın direkten dönen üç topundan ikisinin; biri kaleci Marafona‘dan , diğeri Antalya savunmasından direğe gittiği unutulmasın. Abdulkadir Bitigen değişik bir hakem... Büyüklerin değirmenine su taşımıyor.
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Büyüklere şirin görünmek için “cila“ çekmiyor. Doğru-yanlış gördüğünü çalıyor. Bu maçın sonucunu hakemle bağdaştıran olursa yanlış yapar.Kupanın yayıncısı olan ATV adına da üzüldüm. Bu ülkenin bir gerçeği var... Herhangi bir organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe yoksa, istediğin reyting de yok, istediğin reklam da...
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Bu yazının konusu değil ama güncel olduğu için, noktayı öyle atayım. Küfrü ister Fenerbahçeli etsin ki, ettiler, isterse Arda ki, etti; mutlaka karşılığını bulmalılar, cezalarını almalılar. Arda iki maç ceza aldı, Fenerbahçeli kim küfür ettiyse onlar da karşılığı neyse cezalarını almalılar. Küfürden şikayet edip, küfür edeni savunmayı doğru bulmuyorum. Küfrün rengi olmaz..
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Bu yazının konusu değil ama güncel olduğu için, noktayı öyle atayım. Küfrü ister Fenerbahçeli etsin ki, ettiler, isterse Arda ki, etti; mutlaka karşılığını bulmalılar, cezalarını almalılar. Arda iki maç ceza aldı, Fenerbahçeli kim küfür ettiyse onlar da karşılığı neyse cezalarını almalılar. Küfürden şikayet edip, küfür edeni savunmayı doğru bulmuyorum. Küfrün rengi olmaz...Alanyaspor’a tebrikler... Hakkıyla yarı finaldeler. Galatasaray‘a geçmiş olsun, geç uyandılar.
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Bakasetas gitmiş, Tzavellas ve Siopis de kenarda. Juanfran da... Fatih stoperde, Umut (20) ve Berkan (23) oyunun merkezinde. Ve bu Alanya ilk devre boyunca kalesinden hücumcu kanatlarına kadar neredeyse hiç karambole top atmadan büyük bir sabırla paslaşarak çıktı. Derbi kazanmış, güvenli ve neredeyse tam bir Galatasaray’a karşı bunu yapmak büyük iş. Alanyaspor’un derin savunmalara karşı yaşadığı kriz, onları bunalıma soktu belki ama dün oyun ezberlerini hiç kaybetmemiş gibiydiler.
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Hiç paniklemediler
Gole yol açan hataya rağmen, birinci ve ikinci bölgede ezbere oynadılar. Hiç paniklemeden, sabırla... Her seferinde final pası atma ihtirasına kapılmadan... Ancak üçüncü bölgede bir boşluk bulunduğunda iş değişiyordu. Orada risk alıp çok hızlı davrandılar. Özellikle de Davidson’un kanadında. Babacar-Moubandje-Salih üçgeni, Yedlin-Babel- Belhanda’ya karşı kesin bir üstünlük sağladı. Bu, Galatasaray savunma yapısını baştan sona zorladı.
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2 direkten dönen top...
Fatih Terim, 2. yarıya 3 değişiklikle baskıyı artırmak amacıyla başladı ama buna ancak 3-0’dan ve 10 dakika sonra ulaşabildi. Skor avantajı ve yorgunluk sebebiyle Alanya kendi sahasında iyi daralan ama hücum yönünü ilk yarıdaki kadar risk almayan bir takıma dönünce iş değişti. Bu durumlarda Galatasaray vitesi yükseltiyor. Öyle de oldu. Kale önüne inmekte de marke oyuncu bulmakta zorlansalar da 2 direkten dönen top vardı.
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Faul alma otomatiği!
Alanya’da Çağdaş Atan’ın değişiklikleri işe yaramazken Terim’inkiler oyunun akışına fayda sağladı. Yenilerin attığı goller, turun kaybedildiği gecede kazanç hanesine yazıldı. Son olarak: İlk golde Donk’a bir faul yok. Ancak bunlar Türkiye’de o kadar çok çalınıyor ki savunmacıların yazılımına işleniyor bu temastan faul alma otomatiği. Türk hakemliğinin bundan vazgeçmesi çok şeyi değiştirir. Yoksa bir öyle bir böyle olmuyor.
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ERMAN ÖZGÜR: ALANYA HAK ETTİ
Alanyaspor, Galatasarayın orta saha ve hücuma dönük oyuncularının pas trafiğini özellikle orta sahada yakın savunma ile kesmeyi başardı. Dar alanda yaptığı savunmanın yanında top kendisine geçtiğinde ise rakibi yerleşmişse sakin, çabuk atak şansı varsa hızlı ama ezbere olmayan, kaliteli paslarla çıkmayı başardılar.
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Yedlin'in bıraktığı boşluklara Davidson, geri dönüşte zorlanan Galatasaray orta saha oyuncularının arkasına Efecan ile sarktılar. Babacar'ın iki stoperi tek başına geçerek attığı ve Salih'e attırdığı gol ile daha ilk yarıdan avantajlı duruma geçtiler. Galatasaray ise düşük temposunu ilk yarı boyunca artıramayınca pozisyonsuz bir devre oynamış oldu.
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Yine de ilk yarı bulunamayan pozisyonlar hamleler sonrası bulundu. 2 kez direğe takılan ve Marafona etkisiyle Onyekuru, Mohamed ve Kerem pozisyonlarından Mohamed ve Fernandes ile 2 gol çıkarabildiler. Sonuçta Alanyaspor rakibine göre çok daha iyi hazırlandığı kupa maçını hak ederek kazanmayı başararak yoluna devam eden taraf oldu.
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