Son Dakika Haberleri | Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra olay yaratan sözler! Fatih Terim ve Arda Turan...

Bu maçı, “Galatasaray mı kaybetti, Alanya mı kazandı” derseniz, Alanya kazandı. Oyun 3-0 gelene kadar Alanya oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Stoperlerde Caulker ve Tzavellas yokluğunda Fatih Aksoy mükemmel oynadı.Bu maçı, “Galatasaray mı kaybetti, Alanya mı kazandı” derseniz, Alanya kazandı. Oyun 3-0 gelene kadar Alanya oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Stoperlerde Caulker ve Tzavellas yokluğunda Fatih Aksoy mükemmel oynadı.Hele sağ kenarda Tayfur... Ele-avuca sığmayan Onyekuru’ya öyle bir kelepçe taktı ki, Onyekuru bir defa içeri giremedi, Mustafa‘nın ve diğer oyuncuların kafasına tek top indiremedi.Süper Lig‘i dikkatli izleyenler, zaten Salih Uçan‘ın bu sezon süper oynadığını çok iyi biliyorlar.