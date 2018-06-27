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27.06.2018 - 18:45 | | KAZAN (AA)

Güney Kore - Almanya: 2-0

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu maçında Almanya, Güney Kore'ye 2-0 yenildi. Bu sonuçla grupta Güney Kore 3 puanla 3., son şampiyon Almanya da 3 puanla 4. olarak turnuvaya veda etti.

Güney Kore - Almanya: 2-0
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Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflar
Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflar
Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflar
Güney Kore - Almanya maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu mücadelesinde Güney Kore, Almanya'yı 2-0 yendi.

90+3. dakikada kullanılan kornerde, kale sahası içinde önünde bulduğu topu ağlara gönderen Kim Younggwon'un golüyle Güney Kore 1-0 öne geçti. İlk olarak hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) vasıtasıyla geçerli sayıldı: 1-0

90+6. dakikada Güney Kore farkı ikiye çıkarttı. Yenik duruma düştükten sonra kaleci Neuer'in de ileri çıkmasıyla Almanya kalesi boş kaldı. Topu rakibinden alan Ju'nun uzun pasıyla kaleye doğru hareketlenen Son, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Almanya, grupta son sırada kaldı. Bu sonuçla Güney Kore ile 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Almanya , 3'er puan topladıkları turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Almanya 80 yıl sonra gruptan çıkamadı

Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

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GÜNEY KORE: 2 - ALMANYA: 0

Stat: Kazan (Rusya)
Hakemler: Mark Geiger (ABD), Joe Fletcher (Kanada), Frank Anderson (ABD)

Güney Kore: Jo, Lee Yong, Yun, Kim Younggwon, Hong, Jang, Jung Wooyoung, Lee Jaesung, Moon (Dk. 69 Ju), Son, Koo (Dk. 56 Hwang-Dk. 79 Ko)
Teknik Direktör: Tae-Yong Shin

Almanya: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector (Dk. 78 Brandt), Khedira (Dk. 58 Gomez), Kroos, Goretzka (Dk. 63 Müller), Mesut Özil, Reus, Werner
Teknik Direktör: Joachim Löw

Goller: Dk. 90+3 Kim Young-Gwon, Dk. 90+6 Heung-Min Son (Güney Kore)
Sarı Kartlar: Dk. 9 Jung Woo-Young, Dk. 23 Jae-Seong Lee, Dk. 48 Moon Seon-Min, Dk. 65 Heung-Min Son (Güney Kore)


    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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