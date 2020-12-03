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03.12.2020 - 21:36 |

Hakan Çalhanoğlu yazdı, Milan Celtic'i devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Celtic karşı karşıya geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Celtic'i 4-2 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu yazdı, Milan Celtic'i devirdi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Celtic karşı karşıya geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Celtic'e 4-2 mağlup etti.

Milan'ın gollerini 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Castillejo, 50. dakikada J. Hauge, 82. dakiakda Brahim Díaz kaydetti Celtic'in gollerini 7. dakikada T. Rogic 14. dakikada O. Edouard attı.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Krunic; Castillejo, Çalhanoglu, Hauge; Rebic

Celtic: Barkas, Ajer, Bitton, Laxalt, Elhamed, Brown, McGregor, Frimpong, Christie, Rogic, Edouard

 

Hakan Çalhanoğlu yazdı, Milan Celtici devirdi

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