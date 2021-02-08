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08.02.2021 - 10:17 | | AA

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta mücadelesi yarın başlayacak
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 21. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

19.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

10 Şubat Çarşamba:

17.00 Galatasaray-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

17.00 Beşiktaş Icrypex-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

19.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

19.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

11 Şubat Perşembe:

17.00 OGM Ormanspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ankara)

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ING Basketbol Süper Liginde 21. hafta mücadelesi yarın başlayacak

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