08.02.2021 - 10:17 | | AA
ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta mücadelesi yarın başlayacak
ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 21. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
19.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
10 Şubat Çarşamba:
17.00 Galatasaray-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
17.00 Beşiktaş Icrypex-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
19.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)
19.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)
11 Şubat Perşembe:
17.00 OGM Ormanspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ankara)