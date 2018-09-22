Mehmet Altıparmak: "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında, BB Erzurumspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu" dedi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hiç beklemedik bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, “Öncelikle çok üzüntülüyüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maçın başında rakibimiz 10 kişi kalması çok büyük avantajdı. Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk, buna göre çalışma yaptık. Biz golü atamadık. Tek kale oynadık. 3 puan arzumuz vardı. 90 dakikada kontratakla golü yedik, mağlup olduk. Pozisyon da yakaladık. Çok iyi kapanan bir Ankaragücü vardı. Bir türlü golü bulamadık. Ön tarafta oynayan oyuncularım bugün çok kötü oynadı. Çok istedik, galibiyeti bulamadık. Elimizdeki oyuncular bunlar. Bunlarla en iyi nasıl performans alabiliriz ona bakacağız.

"Nobre’yi her zaman arıyorum"

Bu ligde kaliteli, girdiği pozisyonu gole çevirecek oyuncumuz yok. Nobre’yi her zaman arıyorum. Nobre çok farklı bir futbolcuydu. Galatasaray ile oynayacağız. Ligin en formda takımıyla oynayacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürdüreceğiz. Galatasaray maçında çıkıp sahada aslanlar gibi oynayacağız. Galatasaray maçına odaklanacağız. Biz bu takımı yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.