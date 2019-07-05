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05.07.2019 - 13:11 | | ANKARA (AA)

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belli oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belli oldu
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Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel  kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk  sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.

Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve  sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul  kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30  Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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