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HaberlerBeşiktaş Haberleri Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı
06.03.2020 - 10:56 |

Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı.

Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Mohamed Elneny'den Beşiktaş'a yeşil ışık. Mısırlı orta saha oyuncusu kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'ta kalmak istediğini ve İstanbul'da mutlu olduğunu açıkladı. London Evening Standard, Elneny için Beşiktaş'ın henüz resmi bir teklifte bulunmadığını iddia etti.

Elneny ise transfer süreci ile ilgili, "Beşiktaş'ta mutluyum ve burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Gelecekte ne olur bilemiyorum ama burada oynamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Elneny sözlerine şöyle devam etti;

"Beşiktaş olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Büyük bir kulüpte oynadığımızın farkındayız ve buna göre hareket ediyoruz. Saha içinde arkadaşlarıma elimden geldiği kadar yardım etmek ve savaşmak istiyorum."

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