Sena De Los Angeles: Sporcuların sahaya dönüşü 3 haftayı bulabilir

Daha önce milli takımlarda da görev alan Sena De Los Angeles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, profesyonel sporcuların evde kaldığı dönemdeki çalışmaları, salgın sonrasında geri dönüş süresi ve vatandaşların evlerindeki egzersizlerinde dikkat etmesi gerekenlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan sporcuların farklı bir sürecin içinde olduğunu aktaran De Los Angeles, "Bu dönemden herkes hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok farklı şekillerde etkilenebiliyor. Ev hayatına alışık olmayan kişilerin evde kalmaları gereken bu zamanda yaşananlar sporculara negatif etki ediyor." diye konuştu.

Profesyonel sporcuların evlerindeki çalışma şartlarına değinen Sena De Los Angeles, "Özellikle üst seviye lig sporcularının fiziksel ve kuvvet anlamında düşüş yaşanmaması için bazı spor aletleri evlerine veriliyor. Sporcular, aynı zamanda kondisyonerler tarafından sürekli kontrol ediliyor. Sakatlığı olan sporcular, haftanın belirli günlerinde uzaktan tedavilerini oluyor. Sporcuları en az zararı görmüş şekilde sahaya döndürmeye çalışıyoruz. Bu sürede saha egzersizleri ve takım antrenmanı yapamıyorlar. Evde zaman geçirmeye alışık olmayan sporcular için bu süreç zorlu olacak." ifadelerini kullandı.

"Yaz tatilinden çok farklı"

Sena De Los Angeles, yaşanan sürecin sporcuların yaz tatilinden farklı olduğunu söyledi. Bazı takımların 15 gün sonra kontrollü olarak çalışmalara başlayacağı yönünde duyum aldıklarını aktaran De Los Angeles, şunları kaydetti:

"Yaz tatilinden çok farklı. Evde durmak zorundalar. Sporcular, yapabildikleri kadar kardiyovasküler, kuvvet ve denge egzersizlerini ev ortamına adapte etmeye çalışıyor. Bazı takımların 2 hafta sonrasında koşu ve saha egzersizlerinin başlayacağını duydum. Bunlar, kontrol altında olacak. Mesela koşu antrenmanında 2-3 metre aralıklarla koşacaklar. Devamlı olarak tesisler dezenfekte edilecek. Formalar bireysel olarak evde yıkanması sağlanacak. En az temasla sporcuları bir şekilde sahadan uzak tutmamaya çalışılacak. Federasyonlar da karar verdiğinde 2-3 haftalık adaptasyon süreci olacak. Sporcular bu dönem bittikten hemen sonra maçlarına başlamayacak. Önce adaptasyonlar sağlanacak."

Profesyonel sporcuların evde geçirdiği zamanın normal bir bireyden farklı olduğunu dile getiren De Los Angeles, "Sporcular devamlı takip altında. Beslenmelerinden uyku düzenine kadar kontrol ediliyor. Mayıs ayında dönüldüğünde hiçbir şey yapmadan dönmüş olmayacaklar. Şu anda koruyucu bir protokol izleniyor. Mevcut seviyenin çok altına inmeden bu dönemi atlattıktan sonra 2-3 haftalık adaptasyon süreciyle sıkıntı olmayacağı düşünülüyor." şeklinde görüş belirtti.

"Vatandaşlarımız yanlış egzersizlerden kaçınmalı"

Sena De Los Angeles, koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşların yanlış egzersizlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada egzersiz videosu paylaşan birçok kişi olduğunu vurgulayan De Los Angeles, "Bu beni endişelendiriyor. Bu süreç bittikten sonra biz fizyoterapistlere çok iş düşecekmiş gibi geliyor. Sosyal medyada herkes bir şey paylaşıyor ama bunlarda hangi egzersizi kimin yapabileceğiyle ilgili bir bilgi verilmiyor. Evde kalıp yapacak bir şey olmadığında herkes bu egzersizleri denemeye başlıyor. Seviyesi önemli olmuyor. Biraz o hareketten, biraz bu hareketten yapılıyor. Biz, egzersizin kişiye özel olması gerektiğini düşünüyoruz. Evin içinde aktif olabilirler, devamlı oturmak yerine yarım saatte bir kalkıp hareket edebilirler ama bunun haricinde vatandaşlarımız yanlış egzersizlerden kaçınmalı. Koronavirüs süreci geçecek ama sonrasında yanlış egzersiz kaynaklı ağrılar kalabilir." diyerek sözlerini tamamladı.



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