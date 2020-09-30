Son dakika | Beşiktaş'ta Lens şoku! Noter çağırdı...

Beşiktaş'ta gösterdiği kötü performans nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı kalan Jeremain Lens kriz çıkarmaya devam ediyor.

Kadro dışı kalan ve a takım ile idmanlara çıkmayan tecrübeli kanat oyuncusu Lens menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

Ancak yönetim, olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti. Bu gelişme sonrasında Lens’in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi.