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30.09.2020 - 08:52 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Lens şoku! Noter çağırdı...

Kara Kartal’daki etkisiz performansı ve 2.2 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmemesi sonrasında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

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Beşiktaş'ta gösterdiği kötü performans nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı kalan Jeremain Lens kriz çıkarmaya devam ediyor.

Kadro dışı kalan ve a takım ile idmanlara çıkmayan tecrübeli kanat oyuncusu Lens menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

Ancak yönetim, olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti. Bu gelişme sonrasında Lens’in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi.

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Son dakika | Beşiktaşta Lens şoku Noter çağırdı...

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