Son dakika | Corona virüs, dev organizasyonları vurdu! İşte gelişmeler...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sportif organizasyon askıya alındı.

İşte salgını önlemek amacıyla bugün alınan kararlar:

- 13:23: Euroleague Yönetimi, organizasyonların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

- 13:00: CSKA Moskova, bu hafta (29. hafta maçları) THY EuroLeague'de oynanması gereken maçların iptal edildiğini açıkladı.

-12:46 :Bu akşam Euroleague'de Valencia Basket'i konuk edecek olan Anadolu Efes, Euroleague'in koronavirüs açıklamasının ardından kampı iptal etti ve basketbolcuları da evlerine yolladı.

- Saat 12.35: Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA): "Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Eurocup gibi tüm organizasyonları durdurduğunu duyurdu."

- Saat 12.26: Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu ay yapacağı iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımın, 27 Mart'ta konuk edeceği Bolivya ve 31 Mart'ta deplasmanda Peru ile yapacağı karşılaşmaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

- Saat 12.14: Teniste Fed Kupası finalleri ve play-off karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 14-19 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenmesi planlanan Fed Kupası finallerinin koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

- Saat 12.08: Euroleague ve EuroCup, corona virüs nedeniyle bütün maçların geçici olarak askıya alınması için kulüplerle görüşmelerin yapıldığı açıklandı. Kulüplerin kabul etmesiyle askıya alma kararı resmen açıklanacak.

- Saat 11:14: Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaş Rugani'de corona virüs çıkmasını gerekçe göstererek İtalya'ya geri dönmeyeceğini kulübe bildirdi.

- Saat 10:00: Bugün toplanacak olan İngiltere Hükümeti, Premier Lig'de sezonu ertelemeyecek fakat maçların tamamının seyircisiz oynanması kararı alınacak. Maçlar evlerden ücretsiz olarak izlenebilecek.

- Saat 04.46: ABD'de alınan corona virüs önlemleri kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları askıya alındı. NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

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