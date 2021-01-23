Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! Mesut Özil'in imza töreni...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

İşte Başkan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Mesut Özil'in imza töreni salı veya çarşamba günü"

Mesut Özil'in karantinası bugün ve yarın iki test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak.

Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e "dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu" gösterme fırsatını sundu.

"Mesut'un ilk testi negatif"

FenerOl' kampanyasını imzalar atılana kadar 'MesutOl' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum. Mesut Özil'in ilk testi negatif çıkmış. Şimdi aldım haberi, paylaşmış olayım. Güzel haber... İnşallah hep beraber, sezon sonunda mutlu ve mesut oluruz. Atilla Szalai bu hafta oynayabilir ve işlemlerini tamamladık. Osayi Samuel de genç ve potansiyeli olan arkadaşlarımız. Bir nokta atışı daha transfer yapabiliriz belki.

Oğulcan Çağlayan açıklaması

Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik.

''Aidat gelirlerimizde artış yaşandı''

''Bu sene bazı taraftarlarımız maçlara gelemeyecek olmalarına rağmen kombine aldılar, onlara teşekkür ederim. 50 TL aidat çok düşük. Bununla ilgili çok fazla mail alıyoruz. Daha önce söyledik, 50 lira aidat ama daha fazla istiyorsanız bağışlayın, bu bize katkı sağlayacaktır dedik. Bu çağrımıza 5 bin 28 üyemiz karşılık verdi ve aidat gelirinde %116 gibi bir artış yaşandı.

"Sabrımız taştı"

Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taştı. Bu kaçıncı oldu? Neden Fenerbahçe? Tavırları değişene kadar gerginlik devam edecek."





