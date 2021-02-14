Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!
14.02.2021 - 20:33 |

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım geldi.

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!
ABONE OL

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelenin 2. yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Penaltı beklendi
Maçın 53. dakikasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşalılar penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Pozisyona Kasımpaşa cephesi tepki gösterirken Fenerbahçe'den paylaşım geldi.

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçeden paylaşım

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçeden paylaşım

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! 'Buffon bile...'
    Ünal Karaman: "Tabii ki doğrularımızı artırarak, daha geliştirerek devam edeceğiz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Adana derbisinde gol düellosu!
      Adana derbisinde gol düellosu!
    2. Real Madrid, Valencia'ya karşı rahat kazandı
      Real Madrid, Valencia'ya karşı rahat kazandı
    3. Orkun Kökçü attı, Feyenoord farklı kazandı!
      Orkun Kökçü attı, Feyenoord farklı kazandı!
    4. Ömer Erdoğan: "Takımım karakter gösterdi"
      Ömer Erdoğan: "Takımım karakter gösterdi"
    5. F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray maçı sonrası...
      F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray maçı sonrası...
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

    Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!

    Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!

    Aykut Kocaman'dan küme düşme hattı cevabı! "Ligde her şey olabilir"

    Aykut Kocaman'dan küme düşme hattı cevabı! "Ligde her şey olabilir" 

    Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

    Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet