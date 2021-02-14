14.02.2021 - 20:33 |
Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!
Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım geldi.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelenin 2. yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Penaltı beklendi
Maçın 53. dakikasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşalılar penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
Pozisyona Kasımpaşa cephesi tepki gösterirken Fenerbahçe'den paylaşım geldi.