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18.02.2021 - 08:19 | | Sabah

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! İnanılmaz istatistik...

Son haftalarda gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri haline gelmeyi başaran 22 yaşındaki kaleci inanılmaz bir istatistiğie imzasını attı.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! İnanılmaz istatistik...
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Süper Lig'de gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonası'na göz kırpan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, takımın son iki deplasmanı olan Hatay ve Karagümrük maçlarında üç puanda başrolü oynadı.

Neredeyse tüm istatistiklerde 2019-2020 sezonu karnesinin üzerine çıkan Altay, golsüz geçirdiği 7 karşılaşma rakamıyla bir önceki yılı şimdiden geçti. Mücadele başına kurtarış yüzdesini de 65'ten 73'e yükselten başarılı kaleci, aynı zamanda yaptığı hata sayısını da azalttı.

Geçen sezon yaptığı üç kritik hata ile takımının gol yemesine neden olan Altay, bu sezon ne penaltıya sebebiyet verdi ne de hatasıyla rakiplerinin gol atmasını sağladı. Fenerbahçeli eldiven sadece iki kez şuta neden olan hata yaptı, maç başına kurtarış ortalamasını da 2,5'ten 2,7'ye çıkarmayı başardı.

Karşılaşma başına gol yeme ortalaması 1.00 olan Altay, bu karnesiyle de son üç sezonun zirvesinde yer aldı. Milli futbolcu yüzde 100 gibi ulaşılması güç bir başarılı topa çıkma oranı yakalarken 2 de penaltı kurtardı.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçede Altay Bayındır patlaması İnanılmaz istatistik...

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