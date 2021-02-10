Son dakika | Hikmet Karaman, resmen Ankaragücü'nde! İmzaladı...

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT’in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet KARAMAN’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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