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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Hikmet Karaman, resmen Ankaragücü'nde! İmzaladı...
10.02.2021 - 12:41 |

Son dakika | Hikmet Karaman, resmen Ankaragücü'nde! İmzaladı...

Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Hikmet Karaman, resmen Ankaragücü'nde! İmzaladı...
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT’in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet KARAMAN’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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Son dakika | Hikmet Karaman, resmen Ankaragücünde İmzaladı...

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