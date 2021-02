Son Dakika | Nazlı Canyurt görevinden istifa etti

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "X hoca" ifadelerini kullanan Beinsports spikeri Nazlı Canyurt, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.

Nazlı Canyurt, sosyal medya hesabından yayıncı kuruluştaki görevini bıraktığını duyurdu. Canyurt ayrılık açıklamasında 'Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay sebebiyle bunu erteledim' ifadelerini kullandı.

İşte Canyurt'un yaptığı ayrılık açıklaması:

"10 yıl önce sunuculuğunun başında, heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerce, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım.

Her gün yeni bir şey öğrendim. Ve şairin dediği gibi

"Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta..."

Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim.

Çünkü sormadan, araştırmadan, öğrenmeden algılara kapılıp insanları işlerinden edebileceğine inanmak; rüzgara göre yön değiştiren, hep güçlüden yana olan, sosyal medyayı arkasına almış `ağabey'leri daha da kuvvetlendirecek ve tıpkı sizler gibi ailesini geçindirmek için çok çalışmak mecburiyetinde olan iş arkadaşlarım' zor durumda bırakıp, hırpalayacaktı.

Şimdi "biraz daha ertele" dediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi. Çünkü artık üzerinde sadece her hafta tazelenen çiçekler olan, canım Emre Gönlüşen'in hemen yan tarafimdaki masasına gözüm çok daha fazla takılır oldu.

Çünkü artık hayatımı sezonlara göre değil, mevsimlere göre yaşamak ve her şeyden önemlisi çocuk yaştan beri büyük bir tutkuyla peşinden koştuğum futbolu "yeniden" sevebilmek istiyorum.

15 senedir dişimle tırnağımla, gerçek dostlarımdan başka kimsenin desteğini almadan, doğru bildiğimle, bir kadına en yakışan şekilde sürdürdüğüm mesleğime ve beIN Sports ekranlarına veda ediyorum.

Yeni hayatıma bambaşka heyecanları yanıma katarak devam edeceğim. Hoşça kalın."