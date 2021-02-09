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09.02.2021 - 10:58 |

Son dakika | Nihat Kahveci'den güldüren cevap: "Kardeşim karşılıklı oynadım"

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin bir taraftara sosyal medyada verdiği cevap beğeni yağmuruna tutuldu.

Son dakika | Nihat Kahveci'den güldüren cevap: "Kardeşim karşılıklı oynadım"
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı golü "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" şeklinde övdü. Sosyal medya kullanıcısının "Sanki Ronaldinho gördün yoruma bak" şeklindeki cevabı üzerine Nihat Kahveci gülme emoji eşliğinde "Yaş ufak galiba. İspanyada oynadım kardeşim karşılıklı" paylaşımını yaptı. Eski yıldızın bu yorumuna Twitter'da beğeni yağdı.

Nihat Kahveci 2002-2006 yılları arasında Real Sociedad ve 2006-2009 sezonlarında da Villarreal formasıyla La Liga'da birçok gole imza atmıştı.

Son dakika | Nihat Kahveciden güldüren cevap: Kardeşim karşılıklı oynadım

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Son dakika | Nihat Kahveciden güldüren cevap: Kardeşim karşılıklı oynadım

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