Son dakika | Trabzonspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Trabzonspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.

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