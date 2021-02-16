16.02.2021 - 14:30 |
Son dakika | Trabzonspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Trabzonspor Kulübü, kovid-19 testleri sonucunda 2 futbolcu ve A Takım personelinde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 6 oldu.
Trabzonspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.
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