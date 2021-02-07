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07.02.2021 - 07:00 | | Fotoğraf: Cengiz MALGIR

Son dakika - Tribünde kaçak var! Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 150 sağlık çalışanının maça girmesine izin verildi ancak bu sayı 500 kişiyi bile aştı.

Son dakika - Tribünde kaçak var! Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu
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TFF, kendi eliyle taraftar yasağını deldi. Sarı-lacivertliler koltukları doldururken, buna en büyük tepki Fatih Terim’den geldi: “Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray’ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor.”

Pandemi nedeniyle takımlar taraftarlarından uzak kalırken, dünkü Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde 500 kişiden fazla bir grup, sarı-lacivertlilere destek verdi.
Fenerbahçe’nin, sokağa çıkmaları serbest olan “sağlık çalışanları”nı maça gelebilmeleri için başvurduğu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da 150 kişi için izin verdiği öğrenildi. Ancak Ülker Stadı’nda çok daha fazla bir taraftar topluluğunun bulunması kafa karıştırdı. Federasyon’un, Süper Kupa’da 80 kişilik misafir grubu için bile talimat değişikliğine giderken, derbide bu kadar fazla sayıda taraftarın tribünde yer alması, sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Son dakika - Tribünde kaçak var Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu

Buna en büyük tepkiyi ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gösterdi. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Terim, “Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray’ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... 6222 denen bir şey var, bunun uygulamasını da istiyoruz. Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor” ifadesini kullandı.
Terim şöyle devam etti:
“Anlamadım. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalıyken, yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler, burada bütün localar dolu. Emniyet de orada, Spor Bakanlığı’na da, federasyona da yazıldı. Hepsini tespit ettik, en azından şahsım adına avukatlar gereğini yapacaktır. Hepsi bizde mevcut. Küfürlerle, kafirlerle, seslerle, görüntülerle. Oradan herkes söver, oradan herkes kabadayıdır.”

TALİMAT NE DİYOR?
TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 Sezonu müsabakaları seyircisiz olarak oynanır.
Protokol tribününe, ev sahibi kulüpten 20 kişi, misafir kulüpten 20 kişi, TFF Başkanı ve yöneticileri ile TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Bölgelerinde Jandarma Komutanı, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisi girebilir.

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