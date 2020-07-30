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30.07.2020 - 07:00 |

Sörloth yine damga vurdu!

Süper Lig’de 24 golle gol kralı olan Sörloth, Türkiye Kupası’na da damgasını vurdu.

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Trabzonspor’da sezonun tartışmasız parlayan yıldız Alexander Sörloth, Türkiye Kupası’na da damgasını vurdu. Süper Lig’de 24 golle gol kralı olan Sörloth, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gecenin yıldızı oldu. Norveçli yıldız, 1 gol 1 asistle tarihi galibiyeti armağan etti. Bu sezon Türkiye Kupası’nda 7. maçında 7. golünü atan 24 yaşındaki forvet turnuvanın en önemli ismi olmayı başardı.

 En golcüsü oldu
Yarı finalde Fenerbahçe’ye karşı iki maçta 3 gol atarak final kapısını açan Sörloth, Aytemiz Alanyaspor finaline de adını yazdırdı. Abdülkadir Ömür’e attırdığı gol sonrası son dakikada ağları bulan genç yıldız, ayakta alkışlandı. Başarılı isim, 2019-20 sezonunu toplamda 49 resmi karşılaşmada 33 gol 10 asistle noktaladı. Sezonun en golcü forveti ünvanını da Sörloth aldı.

Sörloth yine damga vurdu

Olimpiyat uğuru
Trabzonspor için Atatürk Olimpiyat Stadı büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer, bu statta oynadığı 3. finali de galip tamamladı. 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Gençlerbirliği’ni 4-0 yenen Karadeniz ekibi, bu statta ilk kupasını kaldırdı. 2010’da bu kez TFF Süper Kupa’da Bursaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 3-0’lık galibiyet aldı. Son olarak bu sezon Alanyaspor’a karşı kupa galibiyeti geldi.

Başkan omuzlarda
Karşılaşma sonrası Trabzonsporlu yöneticiler ve futbolcular kupanın sevincini doyasıya yaşadılar. Özellikle yönetimin, ‘Sizinle gurur duyuyoruz’ tezahüratı dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcular da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu saha içinde havaya attılar.

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