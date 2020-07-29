Trabzonspor - Alanyaspor: 2-0 | Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'in 2 güçlü ekibi Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bordo-mavili kulüp tarihinde 9. kez Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10. dakikada Sörloth kaydetti.





Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90 1 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90 1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90 10 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

20. dakikada sağ kanatta topu alan Juanfran, ceza sahasına girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan pasında Sörloth, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü. Ardından Guilherme'nin şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sörloth'un soldan ortasında, altıpasın önünde topa ayak koyan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Novak'ın soldan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa önce Guilherme, sonra da Abdülkadir Ömür kafayla müdahale etti. Son olarak Sörloth'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90 +5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

90 +10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

MAÇTAN NOTLAR



Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.

Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.

Alanyaspor'da 10 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan final maçını statta izledi.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı buluşmada hatıra fotoğrafı da çekildi.

Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor vs Alanyaspor