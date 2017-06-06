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HaberlerKonyaspor Haberleri Tayfun Korkut'a Atiker Konyaspor talip!
06.06.2017 - 07:08 |

Tayfun Korkut'a Atiker Konyaspor talip!

Aykut Kocaman’ın ayrılmasının ardından hoca adayları üzerinde çalışan Konyaspor’da flaş bir isim gündem geldi. Yeşil-Beyazlılar, son olarak Bayern Leverkusen’i çalıştıran Tayfun Korkut’la görüşecek.

Tayfun Korkut'a Atiker Konyaspor talip!
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Atiker Konyaspor’da teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Aykut Kocaman’ın izin isteyerek Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu için adayları değerlendirmeye başlayan Yeşil-beyazlı ekibin, bir hafta içinde bu sorunu çözmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Şan, bu konuda yoğun bir mesai harcarken, yabancı isimlerin ağırlıkta olduğu ifade ediliyordu.

Ancak gündeme taraftarı heyecanlandıracak bir isim girdi: Tayfun Korkut... Almanya’da Hoffenheim, Hannover 96 ve Bayern Leverkusen gibi takımları çalıştıran ve bir süredir boşta olan genç teknik adamın Konyaspor yönetimine sunulduğu ifade edildi.

Bursa da istiyor

Yerli isimler arasında değerlendirmeye alınan tek hoca olan Tayfun Korkut isminin ön plana çıktığı belirtiliyor. Tarafların önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir yemekte buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Yapılacak olan görüşmede el sıkışılması halinde Korkut’un yeni sezonda Konyaspor’un başına geçmesi bekleniyor. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de çalışan genç hocanın ismi Bursaspor ile de anılıyor. (Fanatik)

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