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30.10.2020 - 16:42 | | İSTANBUL, (DHA)

TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi’nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca’da bulunan Şirinyer Hipodromu’nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.

TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket
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TJK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır."

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