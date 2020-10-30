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30.10.2020 - 15:55 |

Son dakika! Ä°zmir'de tsunami paniÄŸi

Gelen bir son dakika haberlerine gÃ¶re; Ä°zmir'de 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremin ardÄ±ndan deniz Ã§ekildi. Deniz suyunun Ã§ekildiÄŸi noktalar kameralara yansÄ±dÄ±. BazÄ± noktalarda ise deniz yerleÅŸim yerlerine doÄŸru taÅŸtÄ±. Depremin Ege Denizi'nde yarattaÄŸÄ± tsunami sonrasÄ±nda ise Seferihisar'da sokaklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 metre deniz suyu bastÄ±. AFAD'dan yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

Son dakika... Ä°zmir'de deprem! Ä°ÅŸte ilk görüntüler
Son dakika... Ä°zmir'de deprem! Ä°ÅŸte ilk görüntüler
Son dakika... Ä°zmir'de deprem! Ä°ÅŸte ilk görüntüler
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 14.51'de 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaÅŸÄ±k 16,54 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ZMÄ°R VALÄ°SÄ° 'KISMI TSUNAMÄ°' DEDÄ°

Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°lÃ§elerimizden sÄ±kÄ±ntÄ± intikal etmedi, Seferihisar'da kÄ±smi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi var" ifadelerini kullandÄ±.

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Ä°zmir'de ÅŸiddetli deprem! Ege ve Marmara'yÄ± salladÄ±

Ege Denizi'nde gerÃ§ekleÅŸen deprem sonrasÄ±, Ä°zmir kent merkezinin Ã¼zerinde toz bulutu oluÅŸtu. Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde bir binanÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Depremin ardÄ±ndan kentte tsunami paniÄŸi yaÅŸanÄ±yor.

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Ä°zmir'de deprem! Enkazlarda arama kurtarma yapÄ±lÄ±yor

Ege Deniziâ€™nde, Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan denizde gelgit oluÅŸtu. Bu sÄ±rada marinada demirli yelkenli tekneler, denize doÄŸru sÃ¼rÃ¼klendi. O anlar, bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Depremin ardÄ±ndan denizin Ã§ekildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Son dakika Ä°zmirde tsunami paniÄŸi

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BayraklÄ±'da enkazdan kurtarÄ±lma anÄ±Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açÄ±klarÄ± olan 6,6 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Ä°zmir'in Bornova ilçesinde yÄ±kÄ±lan bir binadan yaralÄ±lar çÄ±kartÄ±ldÄ±. Ä°zmir'in BayraklÄ± ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yÄ±kÄ±lan binanÄ±n enkazÄ±ndan 3 kiÅŸi yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±.
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