Son dakika! Ä°zmir'de tsunami paniÄŸi

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 14.51'de 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaÅŸÄ±k 16,54 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ZMÄ°R VALÄ°SÄ° 'KISMI TSUNAMÄ°' DEDÄ°

Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°lÃ§elerimizden sÄ±kÄ±ntÄ± intikal etmedi, Seferihisar'da kÄ±smi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi var" ifadelerini kullandÄ±.

Ege Denizi'nde gerÃ§ekleÅŸen deprem sonrasÄ±, Ä°zmir kent merkezinin Ã¼zerinde toz bulutu oluÅŸtu. Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde bir binanÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Depremin ardÄ±ndan kentte tsunami paniÄŸi yaÅŸanÄ±yor.

Ege Deniziâ€™nde, Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan denizde gelgit oluÅŸtu. Bu sÄ±rada marinada demirli yelkenli tekneler, denize doÄŸru sÃ¼rÃ¼klendi. O anlar, bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Depremin ardÄ±ndan denizin Ã§ekildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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